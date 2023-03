Face à la sécheresse, un maire interdit la construction de piscines

Près de Perpignan, la commune d’Elne ne verra plus de nouvelle piscine se construire sur son territoire, jusqu’au 30 avril minimum.

Aux 9 communes du Var refusent les permis de construire pendant 5 ans pour les nouvelles maisons individuelles, immeubles ou piscines afin d’être certaines de disposer de ressources en eau suffisantes pour la population, s’ajoute Elne, près de Perpignan (66). Cette commune de plus de 9400 habitants interdit la construction de piscines et tout nouveau chantier de puits ou de forage domestique. Pour le maire communiste, Nicolas Garcia, les chantiers de forage présentent un « risque de contamination des nappes » et les piscines, un « épuisement très rapide des nappes quaternaires », déclare-t-il à Actu Perpignan .

Face à la sécheresse, il décide donc dès aujourd’hui et jusqu’au 30 avril au moins de refuser toute nouvelle demande de construction de piscines. Celles qui sont en cours de construction ne seraient toutefois pas concernées par la nouvelle mesure. Contacté par Le Figaro , le maire d’Elne précise: « Le préfet autorise le premier remplissage pour les piscines en voie d’achèvement. »

Un arrêté renouvelable

Cet arrêté qui vise à refuser de construction de toute nouvelle piscine est renouvelable. Il pourrait donc s’étendre au-delà du 30 avril, et « durer de quelques mois à quelques années », selon le maire. Le secrétaire national d’Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, avait créé la polémique l’an dernier en envisageant d’interdire les piscines privées en cas de sécheresse. La décision de la mairie d’Elne fera-t-elle consensus? À l’inverse, une autre commune, Bourg-lès-Valence (26), avait plutôt décidé de faire appel au don d’eau de piscines privées l’été dernier, pour arroser les espaces verts de la ville.

Depuis le début de la crise sanitaire, Elne dénombre une centaine de demandes de construction de piscine. La sécheresse qui touche le département des Pyrénées-Orientales est inédite. Il est tombé 200 millimètres de pluie au cours des onze derniers mois au lieu de 500 millimètres en moyenne, à la même période.