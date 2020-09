Fabriquer soi-même son purin de plantes

Pour entretenir votre jardin, vous pouvez compter sur des solutions 100 % naturelles et respectueuses de l'environnement. Le purin de plantes en fait partie.

iStock-SStajic

Quelles plantes utiliser pour faire du purin ?

Comment faire du purin ?

Quel purin pour quelle utilisation ?

Il existe divers types de purins de plantes. On peut ainsi en faire avec des orties, de la prêle, du sureau, du pissenlit, de la rhubarbe, du plantain, de la consoude, de la fougère, des feuilles de chou ou encore de la berce. Pour savoir quel(s) purin(s) faire, il faut se demander quels sont les besoins de votre jardin. Ainsi, si vous avez des plants de tomates et que vous souhaitez prévenir le mildiou, par exemple, vous pouvez appliquer du purin d'ortie. Les purins servent non seulement à prévenir certaines maladies mais ils permettent aussi de fortifier les plantes et les sols et d'éloigner divers nuisibles (insectes...). Attention, même s'ils sont naturels, les purins doivent être utilisés dilués. De même, ils ne doivent jamais être en contact direct avec les plantes.Prenez un seau en plastique, de l'eau (idéalement de pluie et, par conséquent, filtrée) et la plante de votre choix (rhubarbe, ortie, prêle...) et... c'est tout ! Le purin est simple à préparer et ne requiert que peu de matériel. Veillez simplement à ne pas utiliser un récipient en fer car le purin pourrait l'attaquer. Disposez les feuilles de rhubarbe, par exemple, au fond du seau. Ajoutez de l'eau et mélangez l'ensemble. Stockez votre mélange à l'ombre et mélangez-le quotidiennement afin de l'oxygéner. Lorsque vous mélangez et qu'il n'y a plus de petites bulles qui remontent à la surface, soit au bout de 8 à 20 jours environ, filtrez le mélange et appliquez-le (dilué) dans votre jardin. On estime qu'il faut 100-150 grammes de plantes pour un litre d'eau (50 grammes pour les orties). Évitez d'ajouter de la lavande ou encore de la sauge à vos purins car les huiles essentielles contenues dans ces plantes vont gêner la fermentation. De même, n'ajoutez pas d'ail et autres oignons et échalotes. Préférez réaliser des mélanges distincts. Vous avez en revanche la possibilité d'ajouter de l'argile fine en poudre afin d'atténuer les odeurs de fermentation.Nous l'avons dit précédemment, le purin d'ortie est idéal pour prévenir l'apparition du mildiou sur les plants de tomates, par exemple. L'ortie permet en outre de stimuler la croissance des plantes et, grâce à sa forte teneur en azote, aide à fertiliser les sols. On peut aussi utiliser du purin d'ortie contre les punaises et araignées. Le purin de prêle est lui aussi recommandé contre le mildiou, la rouille ou encore la tavelure qui sont des maladies cryptogamiques. De son côté, le purin de fougère aidera à lutter contre la présence des pucerons, des louvettes (chenilles), des taupins et des cicadelles. Le purin de consoude est lui recommandé contre la hernie du chou, une maladie due à un champignon. L'oïdium, maladie elle aussi causée par des champignons, peut être évitée grâce au purin de prêle.