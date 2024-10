Explosion de la taxe foncière à Paris : à quoi a servi l'argent récupéré par la Ville ?

La Ville de Paris a augmenté la taxe foncière de 52 % en 2023. (illustration) (KocBar / Pixabay)

En augmentant la taxe foncière de 52 % en 2023, la Ville de Paris a perçu un milliard d’euros supplémentaire en deux ans. Cette mesure a touché 730 000 propriétaires, avec une augmentation moyenne d’environ 250 euros pour un deux-pièces, rapporte Le Parisien . La municipalité a justifié cette décision par la nécessité de maintenir les services publics et d’investir dans le développement social et urbain, dans un contexte de baisse des dotations de l’État et de hausse des coûts énergétiques.

Les 586 millions d’euros de recettes supplémentaires l’an dernier ont, en effet, permis de soutenir plusieurs projets. En tête, les actions sociales telles que le RSA, l’aide aux personnes âgées et l’aide sociale à l’enfance, domaines où Paris assume des responsabilités comparables à celles d’un département. Cette taxe finance aussi des initiatives pour alléger les frais des familles, avec le prix de repas scolaire fixé à seulement 13 centimes pour les foyers modestes, malgré l’inflation.

Des critiques de l’opposition

En parallèle, la Ville poursuit des investissements dans les infrastructures. Avec un budget « record » d'1,8 milliard d’euros, Paris a engagé des projets urbains d’envergure, comme les pistes cyclables (2,6 millions d’euros par kilomètre), les forêts urbaines (places de Catalogne et bois de Charonne) et le bassin d’Austerlitz, en partie en vue des Jeux olympiques de 2024. De plus, 600 millions d’euros sont affectés chaque année à la création et à la rénovation de logements sociaux.

Malgré tout, la hausse de la taxe foncière reste contestée. David Alphand (LR) a critiqué une dette municipale qui aurait augmenté de « 900 millions d’euros » en 2023-2024, et Pierre-Yves Bournazel (Horizons) reproche à la mairie de faire peser la dette sur les propriétaires plutôt que de réduire ses dépenses.