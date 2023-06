Explosion à Paris : doit-on interdire le gaz dans tous les logements pour plus de sécurité ?

La masse et le coût de travaux à engager pour passer tous les logements français à l'électricité sont bien trop élevés aujourd'hui. (Photo d'illustration) (stevepb / Pixabay)

Après l’explosion de la rue Saint-Jacques à Paris mercredi 21 juin 2023, la présence du gaz comme source d'énergie et de chaleur dans les habitations pose question. Mais selon de nombreux professionnels du secteur, il est impossible et peu pertinent de s’en passer totalement aujourd'hui.

Mercredi 21 juin 2023 une explosion faisait une cinquantaine de blessés dans le Ve arrondissement à Paris, dont plusieurs toujours en urgence absolue. C’est désormais la piste du gaz qui est privilégiée pour expliquer l'incident.. Un événement qui remet en cause la présence du gaz dans les habitations. Mais selon plusieurs experts et professionnels du secteur, difficile de s'en passer aujourd'hui, rapporte Capital .

D’importants travaux

Et selon le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique (Synasav), la plupart des problèmes sont liés à des erreurs humaines. En effet, l'entretien annuel des chaudières à gaz est obligatoire depuis 2009 et un certificat de conformité est remis à chaque visite mais 20 % des foyers ne possèdent actuellement pas ce sésame.

Aujourd’hui 12 millions de foyers fonctionnent au gaz soit 27,5 millions de personnes, selon GRDF. L’un des premiers points qui bloquent : les travaux à engager pour changer d’énergie, un problème d’ordre financier notamment. Sur la rénovation totale d’un appartement dans le collectif, 40 % du budget seraient liés au changement du système de chauffage.

L’espoir du gaz vert

D’autant que d’un point de vue écologique, alimenter toutes les habitations en électricité ne serait pas très vert. « Je rappelle que deux centrales à charbon tournent pour subvenir à nos besoins », a rappelé le président de l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie (UMGCCP).

En outre, 40 % des foyers sont équipés depuis peu de chaudières gaz à très haute performance énergétique, selon le Synasav, des appareils très efficaces qui permettent des économies d'énergie. Reste un espoir : le biométhane, ou gaz vert, qui pourrait être utilisé dans toutes les installations fonctionnant au gaz. D’ici 7 ans, c’est 7 à 10 % de la consommation de gaz qui pourrait provenir de cette énergie.