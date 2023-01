Excédés par les coupures de courant à répétition, ils lancent une pétition contre Enedis

Victimes de coupures de courant à répétition depuis des mois, les habitants de plusieurs communes situées près d'Epernay (Marne) ont lancé une pétition contre Enedis. (markusspiske / Pixabay)

Depuis plus de six mois, les habitants de plusieurs communes situées près d'Epernay (Marne) sont victimes de coupures d'électricité à répétition. Mercredi 11 janvier 2023, 400 foyers ont à nouveau été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Une situation invivable pour les habitants qui ont décidé de lancer une pétition contre Enedis.

Les habitants de plusieurs communes situées près d'Epernay (Marne) sont en colère. En six mois, ces villages ont subi une dizaine de coupures de courant qui paralysent le quotidien des riverains. Mercredi 11 janvier 2023, une nouvelle coupure d'électricité a été observée dans cette zone du département, rapporte France 3 Grand Est .

Au total, 400 foyers des communes d'Avenay Val d’Or, Fontaine sur Ay, Ay, Germaine, Mutigny sont restés sans électricité pendant environ dix heures. Selon le directeur territorial Marne chez Enedis, cet incident a été provoqué par un arbre tombé sur les lignes à haute tension.

Un problème d'élagage ?

Mais cette réponse n'a pas suffi à calmer les habitants qui ont décidé de lancer une pétition intitulée « Stop aux coupures d'électricité récurrentes Avenay et alentours » . Ils cherchent à comprendre la cause de ces multiples micro-coupures qu'ils subissent depuis six mois. Une situation qui impacte fortement le quotidien des personnes sous appareil respiratoire ou bien celles ayant installé des portails électriques.

De son côté, Enedis met en cause la responsabilité des habitants. « Ces coupures de courant sont liées à l'élagage. Un élagage est prévu dans le secteur, mais par endroit il n'a pas été réalisé par des particuliers » , affirme le directeur. L'entreprise doit rencontrer les élus locaux prochainement afin de trouver des solutions à ce problème.