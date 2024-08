Étudiants / comment trouver facilement un logement ?-iStock-Rawpixel.jpg

Les résidences universitaires des CROUS

Par définition, un étudiant n’a pas de source de revenu. La question de son logement est donc parfois complexe mais heureusement, il existe de nombreuses possibilités. À commencer par les résidences universitaires des CROUS. Les résidences des CROUS, étant publiques et financées par l'État, elles sont les plus prisées par les étudiants. Elles offrent de nombreux avantages : des loyers bas (environ 450 euros à Paris et 350 euros en province) avec la possibilité de bénéficier des aides au logement de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales), une proximité avec les lieux d'études et une vie sociale dynamique. Cependant, face à la forte demande, il n’y a pas suffisamment de places pour tout le monde.

Les différentes options pour un logement étudiant

Heureusement, il existe bien d’autres options, comme la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Il s’agit d’un ensemble de résidences universitaires situé dans le 14ème arrondissement de Paris qui a la capacité d’accueillir 6 000 étudiants. Les étudiants peuvent également se tourner vers des résidences étudiantes privées ou des foyers d’étudiants et de jeunes. Ces derniers sont réservés aux jeunes entre 18 et 25 ans. Enfin, les étudiants peuvent aussi se loger dans le parc immobilier privé, auquel cas ils auront besoin d’un solide garant. La solution Garantie Visale est un visa pour le logement et l’emploi, accordé par Action logement, qui est réservé aux moins de 30 ans. Une garantie qui s’applique uniquement aux logements non meublés.

La colocation pour les étudiants

Pour les étudiants plus modestes, il est possible de faire appel à KAPS (Kolocation à projets solidaires). Il s’agit d’une initiative de l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV). Les jeunes sont logés en colocation en échange de la réalisation d’actions dans la vie du quartier (soutien scolaire, amélioration du cadre de vie, animation pour les habitants du quartier…). Cette solution est disponible dans 40 villes environ. Mais une autre solution est possible, à savoir le coliving. Un concept venu tout droit des États-Unis qui consiste en une approche plus collective du logement en partageant des espaces de vie et de travail. Les étudiants peuvent aussi « loger chez l’habitant » en louant une chambre dans un appartement du parc immobilier privé.

Les aides au logement

Des aides sont disponibles pour aider les étudiants à payer leur loyer. La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) peut accorder une aide au logement sous forme d'Aide Personnalisée au Logement (APL) ou d'Allocation de Logement à caractère social (ALS). De nombreux étudiants internationaux en bénéficient également. Pour les étudiants venus en France avec un visa, il faut posséder un VLS-TS pour pouvoir bénéficier des aides au logement de la CAF.