ETF : l'activité des investisseurs particuliers en forte progression en 2024

Le dernier rapport de l'AMF montre une augmentation notable des transactions des investisseurs particuliers en France, avec une forte croissance des ETF en 2024.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son dernier tableau de bord sur l'activité des investisseurs particuliers en France. Les données révèlent une hausse significative du nombre de transactions, notamment sur les ETF qui connaissent une croissance spectaculaire en 2024.

Hausse du nombre d'investisseurs actifs sur les actions cotées

En 2024, environ 1,4 million de particuliers ont effectué au moins une transaction d'achat ou de vente sur des actions cotées, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à 2023 (1,3 million). Bien que le volume total des transactions sur actions soit resté relativement stable à 37,5 millions (contre 37,7 millions en 2023), le nombre de nouveaux investisseurs a progressé. Ainsi, 216.000 particuliers ont réalisé leur premier achat en actions cotées en 2024, qu'il s'agisse de débutants ou d'anciens investisseurs redevenant actifs après plusieurs années d'inactivité.

Depuis 2020, plus de 1,2 million de particuliers ont investi pour la première fois en actions ou sont revenus sur les marchés. Ces chiffres confirment l'intérêt grandissant des investisseurs individuels pour la Bourse, en dépit d'un environnement économique marqué par des incertitudes conjoncturelles.

Une croissance spectaculaire du marché des ETF

Le phénomène le plus marquant de 2024 concerne les ETF, qui attirent un nombre croissant d'investisseurs particuliers. Le nombre de personnes ayant réalisé au moins une transaction sur ces fonds indiciels cotés a bondi de 72 % en un an, passant de 296.000 en 2023 à 509.000 en 2024.

En parallèle, le volume des transactions sur ETF a lui aussi explosé. L'AMF recense 5,2 millions de transactions en 2024, soit une hausse de 83 % par rapport aux 2,8 millions enregistrées en 2023. Cette progression illustre l'intérêt grandissant des particuliers pour ces produits financiers permettant une diversification simplifiée des placements.

Autre indicateur clé de cette dynamique, 246.000 nouveaux investisseurs ont fait leur entrée sur le marché des ETF en 2024, soit plus du double par rapport aux 98.000 recensés l'année précédente. De 2020 à 2024, ce sont au total 777.000 particuliers qui ont investi dans ces instruments financiers, confirmant leur adoption progressive par une base d'investisseurs de plus en plus large.

Une tendance qui s'accélère en fin d'année

L'analyse des données trimestrielles révèle une nette accélération en fin d'année. Au quatrième trimestre 2024, 733.000 particuliers ont réalisé une transaction sur des actions (+6,4 % par rapport au T4 2023) et 338.000 sur des ETF, soit un doublement sur un an. Par ailleurs, 80.000 des 318.000 investisseurs en ETF recensés sur cette période étaient des nouveaux entrants.

Ces chiffres traduisent une évolution significative des comportements d'investissement. L'essor des ETF résulte notamment de leur facilité d'accès, de la réduction des frais de transaction et d'une prise de conscience accrue des particuliers quant aux bénéfices de la diversification.

Cette hausse spectaculaire du nombre d'investisseurs actifs, en particulier sur les ETF, soulève plusieurs enjeux. L'AMF souligne la nécessité de renforcer l'éducation financière des particuliers afin d'assurer une bonne compréhension des risques associés à ces instruments.

Par ailleurs, la dynamique actuelle pourrait s'accentuer en 2025 avec l'amélioration des outils d'investissement et la montée en puissance des plateformes en ligne facilitant l'accès à ces produits financiers.