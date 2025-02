Et si vous deveniez propriétaire d’une maison d’architecte à dix kilomètres de Lille ?

Avec ses pilotis, son style un brin cubique, ses parpaings goudronnés et ses larges baies vitrées, la maison Sterckeman fait figure d'ovni au cœur de la petite bourgade d'Avalin, dans le Nord, plus connue pour ses cultures agricoles et sa proximité avec la métropole lilloise que pour ses folies architecturales…

C'est pourtant bien ici, au beau milieu des pâturages et des arbres fruitiers, que Christian Sterckeman, figure de l'entrepreneuriat local – qui fut notamment numéro 2 des caravanes en France –, a entrepris au début des années 1970 de bâtir sa maison. À la fois pour y demeurer mais aussi en vue de la commercialiser. « L'idée était d'imaginer une habitation qui pourrait être construite en série, très bon marché afin d'être accessible à la même clientèle que celle des caravanes », relate l'arrêté de protection au titre des Monuments historiques publié en juillet 2001 et entérinant son inscription.

Pour ce faire, Sterckeman fait appel à Paul Chemetov, Grand Prix national d'architecture en 1980, à qui l'on doit entre autres, à Paris, les Halles et le ministère de l'Économie et des Finances, son œuvre la plus célèbre, qui fut aussi l'un des chantiers majeurs du premier septennat de François Mitterrand.

Lorsqu'il rencontre Sterckeman quelques années plus tôt, à la faveur de la conception d'une concession de