Et si vous deveniez propriétaire d’un appartement jardin sur les toits de Paris ?

Sept ans d'investigation : c'est le temps qu'il a fallu aux propriétaires actuels pour retrouver le détenteur de l'appartement qui les faisait tant rêver chaque fois qu'ils passaient au pied de cet immeuble sis sur l'une des contre-allées de l'esplanade des Invalides. Un immeuble en pierres de taille, datant de 1954, pour le moins inattendu au cœur de l'architecture haussmannienne qui prédomine dans le quartier. « C'était comme un rendez-vous amoureux, confient-ils. Il nous a fallu sept ans pour enfin trouver cet appartement au 7e étage, au 7e ciel et dans le 7e arrondissement ! »

Vu d'en bas, le bien n'apparaît pourtant pas sous son meilleur jour. « Nous avions presque l'impression qu'il était à l'abandon, se souviennent-ils. On était à la fois intrigués et déterminés à trouver qui en était le propriétaire. » Une fois fait, le couple découvre un bloc de béton vide : « Tout avait été cassé, il n'y avait plus rien. Tout était à construire, à créer. Et pourtant, nous n'y avons vu que l'espace, l'horizon, l'infini et la vie. » À savoir un panorama époustouflant sur quelques-uns des plus beaux monuments de Paris : l'hôtel des Invalides (et son esplanade), la Tour Eiffel, le pont Alexandre III et le Grand Palais.

Débutent alors de gros et longs travaux (une année !) qui, sous l'impulsion de l'architecte Reynier