Et si le coliving se mettait à proposer des logements sociaux?

Cette façon d’habiter avec des services et un loyer tout compris séduit un public grandissant. Une enseigne du secteur estime que le modèle pourrait intégrer du logement social.

Alors que la situation ne cesse de se tendre sur le front du marché locatif, des propositions originales émergent pour offrir de nouvelles solutions. L’une d’elles émane d’Olivier Piscart, PDG de l’enseigne de coliving FriendlyHome, qui pense pouvoir améliorer la situation des locataires modestes. Alors que le modèle du coliving est souvent critiqué par ses détracteurs comme un mode coûteux d’habitation avec services, le dirigeant estime au contraire que la formule serait parfaitement adaptée à la création d’une nouvelle offre de logement social .

L’enseigne qui se développe en rachetant et transformant des maisons, principalement en Île-de-France pour le moment, pour y installer une dizaine de studios, estime que l’on pourrait réserver certains de ces studios à un usage social. «Jusqu’à présent, notre clientèle est surtout constituée de jeunes actifs, des personnes seules qui ont envie de rencontrer un peu de monde, explique Olivier Piscart. Vu les liens étroits que nous entretenons avec nos locataires, nous serions de bons interlocuteurs pour assurer la bonne intégration de quelques occupants bénéficiant d’un loyer social. »

Mixité sociale

Il imagine déjà des partenariats avec des collectivités ou avec l’État et affirme que sa suggestion est bien perçue par les mairies. «Certaines se sont déjà montrées intéressées, souligne-t-il. C’est une formule qui permet de créer du logement social en douceur, tout en mixant de jeunes actifs avec des gens moins favorisés.» Une méthode bien moins chère, selon lui, que les solutions d’urgence telles que le financement de nuits d’hôtel.

Quant au modèle économique de la formule, l’installation de 20% à 30% de logements sociaux se financerait par des aides d’État comme Solibail. En échange de loyers modestes, la formule garantit les revenus et propose d’alléchantes déductions fiscales. FiendlyHome ne s’en cache pas, la formule de coliving social peut aussi être un argument pour séduire certaines communes qui ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée d’un coliving sur leur territoire. Par ailleurs, comme c’est le cas actuellement pour nombre de constructions d’immeubles neufs, ce système est le garant d’une forme de mixité sociale dans un habitat ancien rénové.

Pour les collectivités les plus demandeuses, FriendlyHome envisagerait même de créer des résidences 100% sociales mais pour l’instant le projet se heurte au fait que pour bénéficier de subventions dans ce cas de figure il faut actuellement proposer des locations nues et non meublées. Pas sûr par ailleurs qu’un spécialiste du coliving soit totalement crédible en bailleur social pur et dur. Pour l’instant, deux communes de l’Ouest parisien se montrent intéressées par la formule et pourraient se lancer dans cette voie.