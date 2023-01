Et maintenant, une assurance sur mesure pour le télétravail

Cette assurance répond à l’enjeu de la hausse du temps passé à domicile, qui entraîne une forte augmentation des accidents domestique.

Est-on bien couvert lorsque l’on est en télétravail ? Généralement, une chute ou des brûlures peuvent être considérées comme accident du travail. Et le salarié peut faire jouer la responsabilité civile (RC) de son assurance habitation s’il cause des dommages à autrui. « Mais, il y a beaucoup de trous dans la raquette , note Audrey Barbier-Litvak, directrice générale de la start-up Offishall, spécialisée dans la gestion du lieu de présence des salariés travaillant de façon hybride. La hausse du temps passé à domicile entraîne une forte augmentation des accidents domestiques. Et tous ne sont pas toujours considérés comme accident de travail. »

La jeune pousse (50 entreprises clientes, dont BHV, BforBank, Carambar…) a donc conçu avec l’assureur Allianz, une assurance garantie de la vie (GAV) professionnelle, couvrant les accidents graves, dont les séquelles se traduisent par une atteinte à 25 % de l’intégrité physique et psychique (jambe invalide…). Sa particularité est de couvrir à la fois le salarié et sa famille (conjoint, enfants), qui pourrait se blesser à la maison pendant la journée de télétravail.

Cette offre, la première en son genre, propose par ailleurs des services d’assistance aux personnes travaillant chez elles (consultations psychologiques, diététique, garde d’enfants…). Cette assurance professionnelle ne peut être souscrite que par l’employeur, qui deviendra d’office client d’Offishall… La start-up voit grand.