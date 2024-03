Estelle Lefébure réclame plus de 36.000 euros à un promoteur

L’ex-mannequin a organisé un dîner de charité en 2021 au profit de son association de protection des fonds marins mais n’a jamais reçu la recette engrangée pendant cette soirée.

Estelle Lefébure, ex-mannequin , attaque un promoteur bordelais qu’elle accuse « d’abus de confiance ». Ce professionnel de l’immobilier est aussi propriétaire du musée Mer Marine à Bordeaux où Estelle Lefébure a organisé un dîner de charité assorti d’une vente aux enchères. Cette soirée était destinée à financer l’association Spero Mare, engagée dans la protection des fonds marins, dont Estelle Lefébure est cofondatrice. Mais l’association n’aurait jamais touché les recettes de ce dîner de gala qui a eu lieu le 25 juin 2021. La star réclame 36.400 euros au promoteur.

De son côté, ce dernier expose comme preuve une attestation de son expert-comptable faisant état de 59.000 euros de recettes certes mais aussi de 66.900 euros de dépenses. Il ne resterait donc rien de cette soirée de charité. Des stars comme Arthur, Nikos Aliagas ou encore David Hallyday devaient assister à cette soirée mais aucune d’elle n’est venue. « On a dû remplir nous-même les tables en se substituant à l’agence de production que l’association avait chargée d’organiser la soirée », assure le promoteur à Sud-Ouest .

Une villa louée sur le bassin d’Arcachon

Ce dernier aurait donc avancé les frais liés à la soirée. « Aujourd’hui, Estelle Lefébure fait comme si les sommes encaissées étaient des bénéfices alors qu’il convient de soustraire les dépenses. J’ai prêté les lieux, perdu de l’argent en avançant les frais, on a même passé le balai à la fin de la soirée et maintenant, on me poursuit devant le tribunal », raconte le promoteur bordelais. Quelles dépenses pèseraient autant sur cette soirée de charité? Une villa a été louée sur le bassin d’Arcachon et une note liée à cette location figure parmi les dépenses de ce jour-là. Le promoteur accuse la star d’avoir passé le week-end dans cette villa après la soirée. L’avocat de la mannequin rétorque que sa cliente y a séjourné mais que quelques heures et « à la demande insistante » de la coordinatrice de l’association « qui lui a assuré qu’il restait une chambre de libre et qu’elle pourrait en profiter plutôt que de regagner immédiatement son domicil e».