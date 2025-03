Est-il pertinent d’installer un poêle à bois sans conduit de fumées ?

La tendance des poêles à bois sans conduit peut s’entendre au vu des avantages qu’ils apportent, notamment en termes d’efficacité énergétique. Mais ils ont également des inconvénients. Conseils avant de sauter le pas.

De plus en plus populaire, le poêle à bois sans conduit propose un système de chauffage cosy, chaleureux, économique aux propriétaires d’un logement dépourvu de conduit de cheminée. Les avantages du poêle à bois sans conduit de fumées justifient-ils cet engouement ? Éléments de réponse.

Poêle à bois sans conduit : quelle différence avec le poêle classique ?

Tout est dans son appellation. Le poêle à bois sans conduit ne désigne rien d’autre qu’un modèle particulier de poêle à bois, qui peut être installé dans les logements dépourvus de conduit de cheminée .

Sur le plan esthétique, pratique, économique, le poêle à bois sans conduit affiche donc les mêmes caractéristiques principales que le poêle à bois classique.

La grande différence se trouve dans le mode d’évacuation des gaz et fumées. Au lieu de s’échapper via un conduit de cheminée, les gaz résultants de la combustion du bois sont évacués via un petit tuyau. Celui-ci traverse un mur de l’habitation (ou la toiture ) pour évacuer les gaz de combustion vers l’extérieur.

Sur le plan de l’ efficacité énergétique en particulier, le poêle à bois sans conduit se révèle souvent plus efficace, grâce à une perte limitée en chaleur (la chaleur qui s’évacue habituellement dans le conduit de cheminée).

Avantages et inconvénients des solutions d’évacuation alternatives

L’installation d’un poêle à bois sans conduit de cheminée se justifie dès lors que l’on aspire à profiter d’un chauffage au bois , mais que les caractéristiques architecturales de l’habitation (voire la réglementation) ne permettent pas la construction d’un conduit de cheminée.

Dans ce type de situation, le poêle à bois sans conduit peut être installé. Lors de l’installation, la principale difficulté porte sur la solution privilégiée pour l’évacuation des gaz et fumées nocives. Le propriétaire du logement peut avoir le choix entre :

la sortie en ventouse ;

la sortie en façade ;

la sortie en toiture.

Chacune de ces solutions présente des avantages et des inconvénients. La sortie en façade se révèle par exemple plus rapide à mettre en œuvre et moins onéreuse que la sortie en ventouse. Elle implique toutefois une évaluation structurale de la façade en amont.

Les systèmes d’évacuation des produits de combustion : que dit la loi ?

Depuis le 1er janvier 2006, la loi oblige les constructeurs de maisons neuves à pourvoir les logements d’un conduit d’extraction de fumées. En pratique, l’installation d’un poêle à bois sans conduit ne concerne donc que les logements construits avant 2006.

D’autre part, la norme NF DTU 24.1 définit le cadre réglementaire pour l’installation des systèmes d’évacuation de fumées (matériaux utilisés, distances de sécurité, etc.).