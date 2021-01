Essonne : leur maison victime d'un incendie, ils mettent en cause Linky et portent plainte contre Enedis

L'incendie s'est déclaré dans une chambre où un compteur Linky avait été installé malgré les réticences de la famille. (NG)

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un incendie s'est déclaré dans une maison de Corbeil-Essonnes. Un compteur Linky installé dans une chambre pourrait être à l'origine du sinistre. Si l'incident n'a fait aucune victime, il a causé de nombreux dégâts matériels. La famille a décidé de porter plainte contre Enedis.

Un incendie s'est déclaré le vendredi 1er janvier aux alentours de 6 h dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes (Essonne). Réveillé par les cris de ses filles, un père a pu faire évacuer sa famille de sa maison. Selon lui, le sinistre se serait déclaré dans la chambre de ses jumelles âgées de dix ans, où un compteur Linky avait été installé. Il aurait constaté des étincelles en provenance du boîtier puis plusieurs explosions, avant que les flammes n'envahissent le dernier étage. Il faudra quatre heures aux pompiers pour venir à bout de l'incendie, relate Le Parisien.

Une plainte déposée contre Enedis

Relogés à l'hôtel depuis cet incident, les parents, leurs trois filles de dix et onze ans et leur fils de neuf ans sont encore sous le choc. Le dernier étage de l'habitation où se trouvait le compteur Linky a été entièrement carbonisé et de nombreuses pertes matérielles sont à déplorer.

Le père déclare avoir longtemps refusé la pose de ce compteur dit « intelligent » : « J'ai dû refuser cinq fois », confie-t-il. Il aurait finalement accepté sous la pression d'Enedis, mettant en avant la directive européenne rendant obligatoire l'installation. Après l'incendie, la famille a décidé de déposer une plainte contre la société qui gère le réseau électrique en France, pour « destruction du bien d'autrui ». Une expertise est en cours pour déterminer avec certitude l'origine de l'incendie. La police technique et scientifique a déjà réalisé des constations sur place.