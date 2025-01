Escroquerie : en quoi consiste l'arnaque aux faux travaux qui prend de l'ampleur en France ?

Cette escroquerie repose sur l'utilisation d'un petit terminal de paiement électronique (TPE). (Illustration) (JARMOLUK / PIXABAY)

L'escroquerie aux faux travaux connaît une recrudescence inquiétante en France. Il y a quelques jours, la gendarmerie de l'Aude a reçu plusieurs signalements de victimes affirmant avoir reçu la visite de prétendus artisans, rapporte France 3 Occitanie . Le but des malfaiteurs ? Soutirer de grosses sommes d'argent à leurs cibles, généralement des personnes âgées ou en situation de vulnérabilité.

Un terminal de poche

Le mode opératoire est bien rodé : les escrocs contactent leurs victimes par téléphone ou par SMS et leur annoncent qu'elles doivent procéder à des travaux urgents. Toiture abîmée, fuite d'eau, façade à refaire... Ces faux artisans ne manquent pas d'imagination quand il s'agit d'effrayer leurs proies.

Une fois ces dernières ferrées, les malfaiteurs se présentent à leur domicile, font mine de réaliser les travaux en question puis leur demandent de régler la note, facture à l'appui. Croyant en la légitimité de l'intervention, les victimes acceptent de payer immédiatement vie le terminal de poche qui leur est présenté. Elles introduisent leur carte bancaire puis entrent leur code confidentiel.

Des sommes importantes

Quelques jours plus tard, elles découvrent que « leurs comptes ont été délestés de plusieurs centaines d’euros voire milliers d’euros » , expliquent les gendarmes de l'Aude. Ces montants sont souvent beaucoup plus importants que ce que les victimes pensaient payer initialement. Or si elle a été subie récemment par plusieurs habitants de ce département, cette escroquerie a été signalée par de nombreux autres Français au cours des derniers mois.

Pour éviter de telles arnaques, il est crucial de suivre certaines précautions. Notons tout d'abord qu'il est curieux qu'un artisan propose de lui-même de réaliser des travaux chez vous : c'est généralement aux occupants du logement de faire le premier pas en cas de problème. Ensuite, il est recommandé de refuser tout paiement suspect, surtout par TPE, et de bien vérifier la qualité de votre interlocuteur. Les personnes âgées doivent enfin redoubler de vigilance face aux propositions trop insistantes et ne jamais laisser rentrer des inconnus chez elles en cas de doute.