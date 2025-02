Escroquerie à la voiture d'occasion sur Leboncoin : des dizaines de victimes partout en France

De nombreux acheteurs ont été victimes d'un faux concessionnaire basé dans le Gard. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Une cinquantaine de victimes ont été recensées à ce jour, pour un préjudice évalué pour l'instant à 1,2 million d'euros. Toutes ont été escroquées par un faux concessionnaire automobile basé à Nîmes, dans le Gard, et présent sur le site de revente en ligne Leboncoin, rapporte ici Occitanie . Les acheteurs ont commandé des voitures d'occasion qui n'ont jamais été livrées et le professionnel s'est volatilisé.

Pourtant, il était très difficile pour les clients de suspecter une supercherie de la part de la société baptisée Mondial Auto 42, qui existerait depuis sept ans. Sur Leboncoin, le concessionnaire bénéficiait ainsi d'un compte professionnel, d'un numéro de SIRET, d'un site Internet avec des avis et même d'un compte bancaire Qonto, basé en France.

Des véhicules importés

L'entreprise, qui proposait des véhicules avec un faible kilométrage importés d'Allemagne ou d'Espagne, disposait même de « commerciaux » capables de répondre au téléphone et de rassurer les futurs acheteurs. L'un d'eux explique ainsi avoir vérifié le numéro de châssis d'une Audi Q3 qu'il voulait acquérir : tout était visiblement en règle.

Mais pour toutes les victimes, l'affaire s'est corsée après le virement d'un acompte, voire de l'intégralité du prix du véhicule. Plus de nouvelles du concessionnaire ou ses commerciaux, et impossible de récupérer l'argent versé. Les annonces ont toutes été supprimées du Bon Coin et le site Internet a été désactivé.

Un professionnel perd 130 000 euros

« Une grande majorité a payé la totalité de la voiture, perdant de 15 000 à 30 000 euros , explique une victime à France 3 Occitanie . Aussi bien des jeunes, des étudiants, que des cadres. Il y a même un professionnel du secteur qui a perdu 130 000 euros pour huit voitures » . Le tout en l'espace de seulement un mois et demi.

Un collectif regroupant les personnes flouées a été créé (victimesmondialauto42@gmail.com). Elles seraient originaires des quatre coins de la France et le nombre de victimes pourrait être plus important encore. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nîmes pour « escroquerie aggravée ».

Qonto pointée du doigt

Mais au-delà de la responsabilité du faux concessionnaire, les victimes pointent du doigt la banque Qonto, pourtant spécialisée dans les services aux entreprises. Celle-ci aurait manqué de vigilance, notamment en ouvrant des comptes pour Mondial Auto 42 avec de fausses pièces d'identité. L'établissement n'aurait pas non plus été alerté par les importantes sommes d'argent déposées en quelques semaines.

Interrogée par Le Parisien , la banque assure qu'elle collabore avec les autorités sur ce type de cas. « Nous prenons très au sérieux les cas présumés de fraude, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et nous avons mis en place des mesures rigoureuses pour lutter contre ces agissements » , précise la banque, sans pour autant s'étendre sur cette affaire d'escroquerie.