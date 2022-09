Placer une sommes d'argent tous les mois pendant 39 ans peut rapporter jusqu'à 1 million. (© Shutterstock)

Derrière le titre de notre article quelque peu racoleur mais pas trompeur, se cache une réalité mathématique toute simple : en plaçant chaque mois une somme modeste pendant 39 ans, rémunérée à 9%, vous posséderez à échéance un million d’euros. Explications.

En épargne, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le Revenu l’écrit presque chaque jour depuis plus de cinquante ans. Nous sommes moins prolixes, en revanche, sur la formule mathématique qui se cache derrière la métaphore, à savoir les «intérêts composés».

Vous en connaissez intuitivement la mécanique : si vous placez 100 euros par mois, disons à 5%, la première année vous gagnez 5 euros (100 x 0,05), la deuxième année 5,25 euros (105 x 0,05), la troisième 5,51 euros (110,25 x 0,05) et ainsi de suite.

En titrant «Épargnez 150 euros par mois et devenez millionnaire», Le Revenu entend simplement vous faire profiter de cet effet boule de neige d’autant plus puissant que le taux de rendement est élevé et que le placement s’inscrit dans la durée.

150 euros par mois

Les mathématiques financières ne pouvant pas tout, si vous souhaitez devenir millionnaire, vous devrez tout de même fournir un petit effort… Pour atteindre le Graal, trois conditions sont requises : vous devez placer au départ 15.000 euros, épargner 150 euros par mois pendant de 39 ans (on n’a rien sans rien !) et dénicher un placement qui vous rapportera 9% par an en moyenne.

Contrairement à ce que vous pensez peut-être, ce n’est pas mission impossible. Le plus simple consiste à miser sur un ETF, soit un fonds coté en Bourse, qui réplique l’indice MSCI world. Investi dans 1 517