Lorsqu’il s’agit d’épargne, nombreux sont les Français qui se tournent vers le célèbre Livret A. Il existe pourtant d’autres solutions comme les superlivrets et les comptes à terme.

Épargner sans risque, les superlivrets et les comptes à terme -iStock-ChayTee

Les Français et l’épargne

La crise sanitaire a encouragé les Français à beaucoup épargner. Pour preuve, depuis 2020, et selon les données de la Banque de France, le surplus cumulé d’épargne financière des Français a atteint les 157 milliards d’euros. À l’heure actuelle, 55 millions de Français sont titulaires d’un Livret A dont le taux d’intérêt est fixé à 3 %. Or, ce taux est jugé trop bas par certaines personnes qui choisissent en conséquence de se tourner vers les superlivrets et comptes à terme dont les taux peuvent atteindre les 4 %.

Superlivrets : de quoi s’agit-il ?

Les établissements bancaires cherchent continuellement à diversifier leur offre en solutions d’épargne pour répondre aux besoins des Français. Et, depuis quelque temps, on constate un retour en force des superlivrets, aussi nommés livrets à taux boosté. Quelque peu mis de côté au profit du célèbre Livret A notamment, ils entrent dans la catégorie des livrets bancaires et non dans celle des livrets d’épargne réglementée. En d’autres termes, les conditions d’ouverture, de plafonds ou encore de rémunération de ces superlivrets sont définies par les banques. Les superlivrets sont en outre fiscalisés. Les superlivrets attirent un nombre croissant de personnes car ils proposent un taux boosté sur plusieurs mois. De plus, les versements peuvent être illimités (selon les établissements), ce qui n’est pas le cas avec le Livret A, le LEP (livret d’épargne populaire) ou encore le LDDS (livret de développement durable et solidaire).

Focus sur les comptes à terme

Les comptes à terme (CAT) proposent un rendement attrayant. Toutefois, il faut être prêt à laisser son argent sur ces comptes pendant un certain temps. L’ouverture d’un CAT nécessite la signature d’un contrat avec la banque. Votre banque peut vous proposer plusieurs CAT : à taux fixe, à taux progressif ou à taux variable. Elle peut aussi vous proposer un contrat incluant l’ouverture de plusieurs CAT aux fonctionnements différents ou encore un contrat vous engageant à ouvrir un CAT et à souscrire d’autres produits d’épargne. Pour un CAT, et comme le précise le site officiel de l’administration française, les intérêts perçus sont soumis au régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers.

CAT et superlivrets : attention aux conditions

Les comptes à terme et les superlivrets sont des placements sûrs mais il faut bien lire les conditions de souscription et autres avant de signer. Dans certains établissements bancaires, les taux boostés des superlivrets ne sont appliqués que jusqu’à un certain plafond. Concernant les CAT, il faut penser à bien regarder la durée de blocage des sommes épargnées. Selon les banques, on passe d’un mois à plusieurs années. De plus, avec ces deux solutions d’épargne, les intérêts sont soumis au PFU (prélèvement forfaitaire unique) à 30 %. Aussi, selon les profils, les CAT et les superlivrets peuvent être moins intéressants et rémunérateurs que les livrets d’épargne réglementée.