Épargne : quels placements pourraient rapporter gros en 2023 ?

L'année 2022 a été marquée par de nombreux bouleversements économiques, géopolitiques mais aussi financiers et légaux. (Illustration) (Bru-nO / PIxabay)

Avec l'inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine, les rendements de nombreux placements ont radicalement changé en 2022. Alors que le Livret A et le LEP devraient continuer leur hausse début 2023, les contraintes se multiplient dans l'immobilier français. La situation sur les marchés boursiers et dans les cryptomonnaies reste par ailleurs toujours incertaine.

La conjoncture économique favorisait depuis plus d’une dizaine d’années les emprunteurs, qui bénéficiaient de taux d’intérêt très faibles, au détriment des épargnants, qui devaient se contenter de rendements réduits sur de nombreux produits. Avec le retour de l’inflation, la situation a changé. Certains placements sont toutefois à privilégier pour véritablement protéger son épargne en 2023, rapporte Capital .

Un Livret A en hausse

Alors que son taux se rapprochait de plus en plus de 0,5 %, le livret A a bondi à 2 % au 1er août 2022. Il atteindra même les 3,3 % en février 2023. Cette hausse importante ne sera cependant pas suffisante pour couvrir l'inflation, à plus de 6 %. Plus rentable, le livret d'épargne populaire (LEP) est depuis le 1er août à 4,6 % et pourrait atteindre 6 % en février prochain.

Du côté des assurances vie et du plan d’épargne retraite (PER), de plus en plus populaires, les rendements ont été impactés en 2022 par le krach obligataire, la montée des taux d’intérêt et les chutes sur de nombreux marchés boursiers. De nombreux produits sont désormais moins rentables que le Livret A, à l’exception de quelques-uns (produits structurés à capital garanti et fonds obligataires à échéance).

Difficultés en Bourse et dans l'immobilier

L’année 2022 a été difficile pour le secteur immobilier, impactant de nombreux investissements. Les rendements liés aux financements des programmes immobiliers devraient toutefois rester stables en 2023. L’évolution de la Loi Pinel, le plafonnement de la hausse des loyers et l’application progressive de la loi Climat pourraient refroidir certains investisseurs. Les SCPI devraient cependant continuer de voir leurs rendements augmenter.

Enfin, avec la baisse de nombreux indices, comme la baisse du CAC40, les investisseurs sont invités à diversifier leur portefeuille d’actions et à se montrer particulièrement rigoureux. Quant aux cryptomonnaies, l’année 2022 a été marquée par une forte baisse du Bitcoin. En conséquence, là aussi, les investisseurs sont invités à la prudence.