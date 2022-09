Épargne : quel est le meilleur moment pour ouvrir un PER ?

Alimenter un plan épargne retraite (PER) pendant sa vie active permet de s'assurer un complément de retraite quand la carrière s'achève. À partir de quand peut-on ouvrir un PER, et quel est le meilleur moment pour le faire ?

Quel est le meilleur moment pour ouvrir un PER - iStock-Richard Villalonundefined

Le PER : un dispositif d'épargne simplifié aux nombreux avantages

Le PER a été mis en place dans le cadre de la loi Pacte pour remplacer plusieurs types de placements (loi Madelin, Perp, Préfon...). Réunir ces différents produits financiers en un même placement a permis de simplifier le profil hétéroclite des dispositifs d'épargne. L'avantage du PER est d'être accessible à tous, quel que soit son statut : salarié, cadre, travailleur indépendant, fonctionnaire, demandeur d'emploi... La souplesse est son autre atout majeur : le montant et le rythme des versements sont libres et leur montant peut être modulé en fonction de l'évolution de son salaire. Au moment de la retraite, le titulaire du contrat aura le choix entre trois possibilités : une rente, le versement intégral du capital ou une option mixte. Il faut savoir que la rente et le capital seront imposables, au même titre que la pension retraite.

À quel moment souscrire un PER ?

L'ouverture d'un PER est possible entre 18 et 68 ans. Les parents d'un enfant mineur peuvent également lui ouvrir un PER. Le bénéfice est double : déduire les sommes versées de leurs revenus tout en préparant l'avenir de leur enfant. Si le PER peut être souscrit n'importe quand, on peut penser qu'il est préférable de l'ouvrir le plus tôt possible. Le calcul est mathématique : plus on commence à l'alimenter tôt dans sa vie, plus le pécule sera conséquent. Une mensualité régulière pendant toute sa carrière, même si elle est modeste, peut réserver un pactole intéressant au moment du départ en retraite. Cette affirmation est néanmoins à relativiser. Ouvrir un PER lorsqu'on est très jeune et pas encore stable financièrement n'est pas forcément judicieux. Le rendement sera en effet minimisé par des versements inévitablement aléatoires et par les frais à assumer. La question du déblocage anticipé d'un PER peut également constituer un frein à la souscription. Débloquer les fonds est possible, mais sous certaines conditions : achat d'une résidence principale, cessation d'activité, surendettement, fin de droits au chômage, invalidité, décès du conjoint. Souscrire un PER après un certain âge a également peu d'intérêt, dans la mesure où l'objectif de ce placement est de préparer la retraite. Il est d'ailleurs difficile, après un certain âge, de trouver un établissement qui accepte une demande d'ouverture.

Les avantages fiscaux du PER

Un PER présente l'intérêt d'une fiscalité intéressante, les versements étant déductibles des impôts. Deux profils d'épargnants bénéficient tout particulièrement des avantages de ce placement : - les titulaires d'un PER fortement imposés (notamment les contribuables concernés par les tranches d'imposition supérieures à 30 %) : les versements volontaires sont déductibles de leurs revenus dans la limite de 10 % des revenus de l'année passée, et du plafond annuel en vigueur (32 908 € pour les revenus 2021) ; - les titulaires d'un PER qui épargnent pour leur retraite : la fiscalité est allégée si les fonds sont débloqués au moment du départ à la retraite.