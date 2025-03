Epargne : près de neuf Français sur dix mettent de l'argent de côté chaque mois

88 % des Français mettent de l'argent de côté chaque mois. (illustration) (Geralt / Pixabay)

A l'occasion de la semaine de l'éducation financière, la start-up « Mon Petit Placement » a publié une étude sur l'épargne des Français. Comme le rapporte RMC Conso , parmi les 1 000 Français de plus de 18 ans interrogés, 88 % ont indiqué mettre de l'argent de côté chaque mois. Ils sont 33 % à indiquer que cette épargne mensuelle est inférieure à 5 % de leurs revenus, et 32 % à affirmer qu'elle se situe entre 5 % et 10 % de leurs revenus. Seuls 23 % des sondés parviennent donc à épargner chaque mois plus de 10 % de leurs revenus.

Une épargne pour dans laquelle piocher en cas de coup dur

Si l'étude de Mon Petit Placement démontre que l'épargne est un réflexe bien intégré par les Français, elle souligne également que très peu sont ceux qui parviennent à mettre en place la règle du 50/30/20. Ce modèle budgétaire prévoit de consacrer 50 % de ses revenus aux dépenses incompressibles (loyer, courses, transports, charges etc), 30 % aux loisirs et 20 % à l'épargne.

Bien sûr, cette règle est avant tout théorique, et elle s'avère beaucoup plus facile à respecter pour les personnes disposant de revenus confortables. L'important consiste à adopter une certaine routine d'épargne, en mettant chaque mois de côté une somme fixe. En plaçant ce petit pécule (sur un livret pour les plus prudents, ou en Bourse), il est possible de le faire fructifier, et ainsi d'atténuer les effets de l'inflation. De quoi se constituer une réserve dans laquelle piocher en cas d'imprévu.