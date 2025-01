Épargne : pourquoi les jeunes Français plébiscitent actions et crypto-actifs ?

Malgré un contexte économique incitant à la prudence, les jeunes générations montrent un intérêt croissant pour les placements à risque, selon l'AMF. (Crédit photo : Shutterstock)

Selon le dernier Baromètre de l'épargne et de l'investissement publié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), alors que le contexte économique incite à davantage de prudence, les jeunes générations se démarquent par leur engouement croissant pour les placements à risque, notamment en actions et en crypto-actifs. Explications.

Une appétence accrue pour les actions

Selon l'enquête réalisée en octobre 2024 par l'AMF, 30 % des répondants envisagent d'investir en actions au cours des 12 prochains mois, un niveau record depuis 2017. Ce chiffre grimpe à 53 % chez les moins de 35 ans, marquant une hausse significative par rapport à 2023 (42 %). Cette tranche d'âge manifeste également une plus grande tolérance au risque : 57 % des jeunes acceptent une part de risque dans leur épargne, contre une moyenne nationale de 44 %.

Par ailleurs, les jeunes semblent optimistes quant aux perspectives de rendement des actions. Ainsi, 56 % des moins de 35 ans jugent leur potentiel de rendement élevé, en hausse de 13 points par rapport à 2023. Cette perception s'accompagne d'une plus grande confiance envers les produits financiers, avec 41 % des jeunes estimant que les actions sont adaptées à un objectif de long terme.

L'impact du contexte économique sur l'épargne

L'inflation persistante et les incertitudes économiques jouent un rôle important dans cette tendance. En 2024, 23 % des Français ont indiqué vouloir augmenter leur épargne dans les 12 mois à venir, contre 18 % l'année précédente. Chez les jeunes, cette proportion atteint 43 %, un bond spectaculaire par rapport aux 27 % enregistrés en 2023.

Cependant, les préférences varient selon l'âge et le profil des investisseurs. Si 40 % des répondants privilégient les placements garantis, les moins de 35 ans s'orientent davantage vers des options plus diversifiées : 19 % envisagent des investissements financiers, 10 % des crypto-actifs, et 7 % de l'immobilier locatif.

Les crypto-actifs et les nouvelles opportunités

Autre fait marquant : l'intérêt grandissant pour les crypto-actifs. Bien qu'ils soient perçus comme risqués par 66 % des Français, leur potentiel de rendement séduit 48 % des répondants, en hausse par rapport à 2023. Les jeunes de moins de 35 ans, souvent plus familiers avec ces technologies, représentent une part importante des investisseurs dans ce secteur émergent.

Le rôle clé de l'éducation financière

Face à cet engouement, l'AMF intensifie ses efforts en matière d'éducation financière. Une campagne lancée en octobre 2024 en partenariat avec l'OCDE vise à sensibiliser les jeunes investisseurs via les réseaux sociaux et des contenus pédagogiques interactifs. L'objectif est d'accompagner cette nouvelle génération dans la gestion de son épargne tout en minimisant les risques.

Une bonne perception des conseillers

Enfin, la perception des conseils financiers évolue favorablement. Près de 93 % des épargnants ayant bénéficié d'un conseil dans les trois dernières années le jugent adapté à leur situation. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes, qui sont également plus nombreux à comprendre les mécanismes de rémunération des conseillers (56 % contre 48 % pour l'ensemble des répondants).