Epargne : méconnus, les fonds obligataires datés reviennent au goût du jour

(Crédits photo: © MongJol - stock.adobe.com)

Les fonds obligataires datés font leur grand retour. En cause ? Des taux d'intérêt qui remontent, et donc des rendements plus alléchants

Les enveloppes que sont le Plan d'épargne retraite ou l'assurance-vie permettent d'acquérir des unités de compte. Ces supports de placement ne profitent pas d'une garantie en capital, mais peuvent offrir des perspectives de rendement plus élevées que les traditionnels fonds euros ou que les livrets d'épargne. Les fonds obligataires datés font partie de la grande famille des unités de compte. Avec la hausse générale des taux d'intérêt, leur potentiel de rendement attire à nouveau les investisseurs. Faut-il pour autant se laisser tenter ?

Un potentiel de rendement élevé et une durée déterminée à l'avance

Les fonds obligataires datés sont composés d'obligations d'entreprises, c'est-à-dire de parts de dettes. En général, ce sont au moins dix sociétés différentes qui entrent dans la composition d'un fonds afin de diversifier le risque. Yves Conan, directeur général de Linxea, résume la situation actuelle : "Dans un contexte où les taux ont beaucoup augmenté, les entreprises empruntent plus cher ". Autrement dit : les épargnants peuvent espérer des rendements plus élevés que lors des années précédentes, de 4 à 6 % en moyenne selon Yves Conan.

Par ailleurs, les fonds obligataires datés ont une durée de vie allant généralement de 4 à 7 ans. Il s'agit donc d'un placement à envisager à moyen terme, et non comme un support de placement pour son épargne de précaution. En revanche, cette durée est connue à l'avance, avant même de réaliser l'investissement. Un atout certain qui permet de se projeter facilement en connaissant l'horizon de sortie.

Un couple rendement-risque à prendre en compte

En matière de performances, les fonds obligataires datés semblent bien plus intéressants que les fonds euros des contrats d'assurance-vie, dont le rendement moyen était de 1,28 % en 2021. À titre de comparaison, le gestionnaire du fonds MAM Target 2027 a annoncé que le taux servi pourrait atteindre les 7,03 % brut de frais. Chez Linxea, on parle de 2 à 4 % par an pour les fonds R-co Thematic Target 2026 HY F EUR et Sycoyield 2026 RC.

Mais les performances espérées, ne sont pas l'unique critère à prendre en compte pour décider ou non d'un investissement dans un fonds obligataire daté. Contrairement aux fonds en euros entièrement sécurisés, le capital investi n'est pas garanti. Il est donc possible de perdre sa mise.

Pour limiter les risques, les gestionnaires optent toutefois pour une stratégie de diversification en faisant l'acquisition d'obligations de diverses entreprises. Par ailleurs, les fonds peuvent être composés d'entreprises "bien notées" présentant un faible risque de défaillance, soit entre AAA et BBB de Standard & Poor's et/ou d'entreprises à haut rendement mais plus risquées, soit entre BB+ et D. S'intéresser en détail à la composition des fonds obligataires datés est donc capital, afin d'adapter son choix à sa situation financière et à ses objectifs patrimoniaux.

Des frais à ne pas oublier !

Dans la majorité des cas, l'acquisition de parts de fonds obligataires nécessite le règlement de frais d'entrée. Par exemple, pour le fonds Sycoyield 2026, ces frais de souscription peuvent aller jusqu'à 7 %, alors même qu'ils sont inexistants pour le fonds MAM Target 2027.

Tout au long de la vie du fonds, des frais de gestion peuvent également faire grimper la facture. Chez Sycoyield 2026, ces frais sont plafonnés à 0,5 %, quant ils sont de 1,15 % pour MAM Target 2027. Au-delà du rendement affiché par le gestionnaire, il faut donc étudier les petites lignes afin de pouvoir estimer la rentabilité nette de frais de chaque fonds obligataire daté.