Crédit hypothécaire : un financement méconnu pour réaliser tous ses projets

Le crédit hypothécaire est un type de financement très particulier (Crédit photo : © Kirill Gorlov – stock.adobe.com)

Très répandu en Suisse et en Belgique, le crédit hypothécaire est en revanche souvent négligé en France. Pourtant, ce type d'emprunt peut permettre de concrétiser de nombreux projets. Comment y faire appel ?

Par MoneyVox

Le crédit hypothécaire est un type de financement très particulier. Le principe ? Mettre en garantie un bien immobilier libre de tout emprunt pour pouvoir obtenir un nouveau financement. Achat d'un camping-car, voyage au long cours, acquisition d'une résidence secondaire… un prêt hypothécaire peut servir à réaliser toutes sortes de projets immobiliers ou personnels. Quel est le fonctionnement de ce type de financement ? Les explications.

Seuls les propriétaires peuvent faire appel au crédit hypothécaire

Pour pouvoir obtenir un crédit hypothécaire, il faut être en mesure de mettre en garantie un bien immobilier. Il est donc nécessaire d'être propriétaire d'un logement, le plus souvent sa résidence principale, mais il peut aussi s'agir d'une maison secondaire ou d'un investissement locatif. Le plus important reste que ce bien soit libre de tout crédit. Autrement dit, il faut avoir terminé de rembourser son prêt immobilier pour pouvoir faire appel à un crédit hypothécaire. Ainsi, si l'emprunteur est défaillant, la banque peut récupérer le logement et le revendre afin de se rembourser.

La mise en garantie d'un bien immobilier ne dispense pas les emprunteurs de devoir justifier d'un certain niveau de revenus. Il est ainsi essentiel de respecter les critères relatifs au niveau d'endettement, et d'emprunter sur une durée maximale de 25 ans afin de respecter les conditions posées par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF).

Un crédit hypothécaire, à quoi ça sert ?

"Je peux mettre en garantie un bien immobilier et demander un financement de 50 000 euros pour me payer un voyage de rêve, un camping-car, des parts de SCPI... Si ça vous fait plaisir, vous pouvez même acheter une Ferrari !" explique Empruntis. Tous les projets personnels ou immobiliers peuvent ainsi être financés via la souscription d'un crédit hypothécaire. Les fonds peuvent notamment servir à acheter une résidence secondaire à l'étranger, à faire des travaux chez soi ou à partir faire le tour du monde !

Cette grande liberté a toutefois un prix. En effet, réaliser un crédit hypothécaire coûte cher, ce qu'explique Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer : "Il y a des frais très élevés, entre les frais de mise en place du crédit hypothécaire, les frais de notaire, des frais d'expertise, des frais de garantie, des frais de dossier…". La plupart des organismes qui distribuent des crédits hypothécaires se limitent donc à des dossiers de financement supérieurs à 50 000 euros, voire 100 000 euros.

Comment souscrire un crédit hypothécaire ?

Rares sont les banques grand public à commercialiser ces offres. Pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire, il faut généralement se tourner vers des banques spécialisées ou des organismes de regroupement de crédit. La souplesse du crédit hypothécaire en matière d'utilisation des fonds a toutefois un certain coût. Selon Sandrine Allonier, "Pour un crédit à but immobilier, un de nos partenaires est actuellement à 2,40 %. Pour un crédit hypothécaire à but non-immobilier, on est à 4,30 %".

Avec de tels taux, il peut être difficile de respecter le taux d'usure en vigueur, c'est-à-dire le taux maximal auquel un crédit peut être octroyé. Pour les financements immobiliers actuels, ce taux est de 2,57 % pour des durées de remboursement supérieures à 20 ans. La marge de manœuvre est donc faible, mais le problème ne concerne pas que les crédits hypothécaires.

En effet, le taux d'intérêt des crédits immobiliers a atteint une moyenne de 1,85 % sur 20 ans en juillet selon le courtier Meilleurtaux. Un chiffre qui ne reflète que le taux d'intérêt nominal, auquel il faut ajouter les divers frais (frais de dossier, frais de courtage…), mais surtout l'assurance emprunteur. Les ménages sont ainsi nombreux à voir leur dossier de financement refusé, non pas faute de revenus suffisants, mais en raison d'un taux global trop élevé par rapport au taux d'usure actuellement en vigueur.