Épargne : les Français ont mis de côté 276 euros par mois en 2020, un record

La tranche d'âge des 18-24 ans a davantage épargné, avec 281 euros par mois, soit cinq euros de plus que la moyenne française. (Pixabay / nattanan23)

Les Français ont battu des records d'épargne en 2020. Ils ont mis de côté plus de 26 milliards, épargnant chaque mois, en moyenne, 276 euros selon un dernier sondage. Les jeunes de 18-24 ans ont fait mieux en mettant chaque mois cinq euros de plus de côté. Mais un peu plus d'un quart des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage ont déclaré ne pas avoir pu épargner.

Les Français n'ont jamais autant épargné qu'en 2020, un effet qui serait expliqué par la crise sanitaire. Au cours de l'année passée, les Français ont placé sur leurs livrets A plus de 26 milliards d'euros, selon un sondage réalisé par le courtier MeilleurPlacement.com avec OpinionWay et relayé par Europe 1. C'est près de 10 milliards de plus qu'en 2019 et plus du double par rapport à 2018, commente BFM Business.

27 % des personnes interrogées n'ont pas pu épargner

En moyenne, les Français ont épargné 276 euros par mois, ce qui représente un record. La tranche d'âge des 18-24 ans a davantage épargné, avec 281 euros par mois, soit cinq euros de plus que la moyenne du pays. Cette catégorie aurait moins dépensé en 2020, en raison des lieux culturels, cinéma, bars, restaurants ou discothèques qui ont fermé une bonne partie de l'année.

Mais selon l'étude, trois jeunes sur cinq ont pris conscience de l'intérêt d'épargner et 67 % ont eu le déclic chez les 25-34 ans, précise la chaîne de radio. Dans le détail, la moyenne nationale de l'épargne mensuelle est largement dépassée pour 17 % des personnes interrogées qui sont parvenues à mettre de côté plus de 500 euros par mois au cours de l'année 2020.

À l'inverse, 27 % des personnes interrogées ont affirmé ne rien avoir mis de côté. Les seniors sont les plus touchés avec un tiers d'entre eux qui ne peut épargner.

Le livret A est l'épargne favorite des Français

Les produits d'épargne favoris des Français sont les livrets A et livret de développement durable et solidaire (LDDS). Selon le sondage, 70 % des Français en possèdent un.