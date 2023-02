Epargne : le Livret A bientôt en passe de financer l'énergie nucléaire ?

(Crédits photo: © Bernard 63 - stock.adobe.com)

Le gouvernement envisagerait de flécher une partie de l'argent détenu sur les Livrets A vers le financement du nucléaire. Mais que pensent les Français de cette éventualité ?

Dans une étude menée mi-février 2023, l'institut de sondage YouGov s'est intéressé à l'opinion des Français sur l'utilisation potentielle de leur épargne pour financer l'énergie nucléaire. En effet, selon une information des Echos, le gouvernement réfléchirait à l'utilisation des sommes cumulées sur les Livrets A des ménages pour permettre la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires dernière génération. La réalisation de cette enquête d'opinion a permis de mettre en évidence une division très nette des Français sur un sujet sensible.

Plus de 50 milliards d'euros à trouver pour développer le nucléaire

Le 14 et le 15 février, l'institut de sondage YouGov a interrogé pour MoneyVox un échantillon représentatif de 1 050 personnes sur un sujet délicat : le financement de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires grâce à l'argent du Livret A. En effet, cette option serait actuellement à l'étude par le gouvernement, qui recherche la meilleure solution pour permettre le développement du nucléaire dans l'Hexagone.

Ce sont ainsi 6 nouveaux réacteurs nouvelle génération (EPR2) qui pourraient voir le jour grâce à l'argent que les Français épargnent sur leurs Livrets A. Coût total estimé du projet de construction selon les calculs d'EDF ? 51,7 milliards d'euros. Une somme qui pourrait effectivement être partiellement financée par l'intermédiaire du Livret A, et ses 375 milliards d'euros que comptaient les 55 millions du plus célèbre des livrets en fin d'année 2022.

Entre partisans et opposants au financement du nucléaire via le Livret A

La question du financement de nouveaux réacteurs nucléaires divise néanmoins les personnes interrogées. Si 45 % d'entre elles se disent favorables à une telle utilisation (avec 16 % de personnes totalement favorables, et 29 % plutôt favorables), 37 % sont contre, et 17 % ne se prononcent pas. Sans surprise, cette éventualité est donc loin de faire l'unanimité, alors même que les multiples questions que suscitent la vétusté des installations actuelles, les risques associés et le traitement des déchets radioactifs sont toujours sur la table, et engendrent elles-mêmes de vives réactions.

D'un point de vue purement politique, le fléchage d'une partie de l'argent du Livret A risque d'être vu d'un bon œil à droite, mais pourrait occasionner de fortes contestations de la gauche, et en particulier chez les écologistes. Le patron de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), quant à lui, a confirmé que le Livret A pouvait « davantage encore financer la transformation de notre appareil de production énergétique ».

Un usage méconnu de l'argent du Livret A

L'utilisation de l'argent du Livret A est globalement méconnue du grand public. S'il sert en priorité à financer le logement social, usage mis en avant par les pouvoirs publics, l'épargne sert aussi à d'autres projets. Tout d'abord, les banques en utilisent une part, 40 %, pour prêter aux PME. Les 60 % restants sont transmis à la CDC. Et la part du Livret A renvoyée à la CDC est elle-même répartie entre le logement social, mais aussi investie sur le financement de projets urbains et d'intérêt général (crèche, école, hôpitaux, etc.), ou plus à la marge sur les marchés financiers.

30 % des personnes interrogées par YouGov ne savent pas à quoi servent l'épargne qu'ils laissent fructifier sur leur Livret A. Et seuls 39 % des sondés savent que l'épargne est principalement fléchée vers le logement social. A noter, tout de même : 12 % des personnes interrogées savent qu'elle accorde également des crédits aux collectivités locales afin, par exemple, de financer la construction ou la rénovation d'écoles.