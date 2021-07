Epargne : dans quel placement piocher pour financer ses vacances ?

Dans quel placement puiser les sommes nécessaires pour préparer ses vacances ? ( Crédits: Alexander Raths - stock.adobe.com)

Livret A, PEL, assurance vie, PEA... chaque placement a son propre fonctionnement. Lesquels sont les plus disponibles ? Où piocher de l'argent en premier ? Les réponses.

Après des mois de restrictions sanitaires, il est temps de prendre un bol d'air pur. Mais même sans quitter la France, partir en vacances représente un coût pour les ménages. Il est donc souvent nécessaire de puiser de l'argent dans son épargne. Quel contrat utiliser en premier ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Par ordre de priorité, découvrez les placements les plus intéressants pour financer votre départ en vacances cet été.

1. Les livrets d'épargne

Les livrets d'épargne prennent deux formes : les livrets réglementés et l'épargne bancaire. De manière générale, les livrets réglementés, que sont le Livret A, le LDDS, le LEP ou encore le Livret Jeune, sont mieux rémunérés que les livrets bancaires, aussi appelés comptes sur livret. Il est donc pertinent de commencer par utiliser les sommes versées sur un livret non-réglementé, puis sur un livret réglementé. Dans tous les cas, ces placements sont à utiliser en priorité puisque l'argent qui y est placé est entièrement disponible. Il faudra seulement conserver une petite somme plancher dessus pour ne pas avoir à les clôturer, par exemple 10 euros sur un Livret A.

2. L'assurance vie

Si vous n'avez pas l'épargne suffisante sur vos livrets d'épargne, vous pouvez envisager de vous tourner vers un autre type de placement : l'assurance vie. Contrairement aux idées reçues, l'argent versé sur ces contrats n'est pas bloqué. Il est possible d'effectuer à tout moment une demande de rachat auprès de sa banque. Ce rachat peut être partiel ou total, s'il concerne la globalité du capital accumulé. Cette dernière option entraîne néanmoins la clôture du contrat d'assurance vie, et est donc à éviter. En effet, un rachat partiel permet de conserver l'antériorité fiscale acquise, les gains perçus sur un contrat de plus de 8 ans étant exonérés d'impôts sur le revenu jusqu'à 4 600 euros (9 200 euros en couple).

3. L'épargne salariale

L'épargne salariale est un dispositif très populaire dans les entreprises. Il se décline en deux versions : le PEE (Plan d'épargne entreprise) et le PER ou PERCO (Plan Epargne Retraite Collectif). L'argent déposé sur des contrats estampillés "retraite" est plus difficile à retirer, les cas de déblocage anticipé étant restreints. En revanche, l'argent déposé sur les PEE depuis plus de 5 ans est entièrement libre. Et même avant cette échéance, de nombreux cas de déblocage anticipé existent, par exemple la survenue dans les 6 derniers mois d'un événement tel que la naissance d'un troisième enfant, l'achat d'une résidence principale, un mariage ou un pacs, un divorce, etc.

Quels sont les placements à ne pas toucher ?

Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas toucher à certains contrats d'épargne. C'est particulièrement le cas des PEL et des PEA. En cassant un PEL, plan d'épargne logement, l'épargnant dit adieu à un taux d'intérêt parfois bien supérieur au taux du Livret A actuel (0,50 % net). En effet, les contrats ouverts avant 2016 permettent de profiter d'un taux de 2 à 2,5 %, alors que les nouveaux contrats sont désormais proposés au taux de 1 %. Le PEA, quant à lui, est un placement à envisager exclusivement sur du long terme. En effet, cette enveloppe permet d'acquérir des actions cotées ou non cotées. Quel que soit le cas de figure, la vente de titres doit se faire de façon raisonnée pour éviter d'y perdre financièrement. S'ajoute à cette problématique la flat tax de 30 % sur les gains générés sur un PEA ayant moins de 5 ans.