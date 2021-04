Epargne : comment est utilisé l'argent de votre Livret A ?

Inquiets pour leur avenir et dans l'impossibilité de réaliser certains achats, les Français ont largement opté pour une stratégie prudente : mettre de l'argent de côté.(© polkadot - stock.adobe.com)

Crédit, investissement, financement public... les sommes épargnées par les Français sur leur Livret A ont de multiples usages, parfois insoupçonnés. En voici la liste !

Par MoneyVox,

Selon la Caisse des Dépôts et des Consignations, le Livret A accueillait plus de 332 milliards d'euros d'épargne à la fin janvier 2021. Un chiffre qui ne cesse de progresser, poussé par la crise du coronavirus. Inquiets pour leur avenir et dans l'impossibilité de réaliser certains achats, les Français ont largement opté pour une stratégie prudente : mettre de l'argent de côté. Avec un taux de 0,50% net d'impôt, presque cinq fois plus performant que les livrets non-réglementés, le Livret A reste le support de placement favori des ménages. Mais du côté des banques, à quoi leur sert cet argent ? Zoom sur les usages du Livret A.

1. L'octroi de crédits aux particuliers et aux professionnels

Pour reprendre les termes d'Olivier Mareuse, directeur des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), le Livret A est « un grand emprunt en permanence ». En effet, environ 40 % de l'épargne collectée sur les 55 millions de Livrets A des Français est utilisée par les banques pour octroyer des crédits. Des financements à la fois destinés aux ménages eux-mêmes sous la forme de crédits immobiliers ou de prêts à la consommation, mais aussi aux entreprises à la recherche de soutien financier à court, moyen ou long terme pour leur activité.

2. Financer le secteur du logement social

Les 60% restants de la collecte des Livrets A sont dirigés vers le fonds d'épargne de la CDC. Celui-ci est également alimenté par d'autres moyens, notamment par le LDDS et le LEP. La vocation de ce fonds ? Permettre le financement de nombreux projets d'utilité publique avec, en tête de liste, le logement social. Les crédits octroyés à cet effet permettent à la fois la construction de nouveaux appartements ou maisons, mais également la rénovation de bâtiments anciens. Une mission essentielle lorsque l'on sait qu'environ un Français sur 6 est hébergé dans un logement social.

3. Alimenter la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est le pôle dédié aux collectivités territoriales de la CDC. Elle s'adresse aussi bien aux communes rurales qu'aux grandes métropoles françaises. Municipalités, départements et régions profitent du soutien financier de la Banque des Territoires, elle-même alimentée en partie par le fonds d'épargne du Livret A. Indirectement, ce contrat permet par exemple la rénovation d'écoles, la mise en place de moyens de transport écologiques, la gestion des milieux aquatiques, etc.

4. Participer à la relance économique suite à la crise de la Covid-19

« La CDC va contribuer à hauteur de 26 milliards d'euros, dont 20 milliards d'ici 2022 » : les propos tenus par Olivier Mareuse devant le Sénat concernent le plan de relance post-Covid. Il s'agit là de permettre à l'économie française de repartir après les difficultés connues depuis le premier confinement en mars 2020. Le tourisme, la santé et la transition écologique et énergétique sont les trois domaines qui ont été catégorisés comme prioritaires pour une relance à la fois efficace, durable et solidaire.

5. Garantir la rémunération du Livret A

Pour pouvoir reverser un taux d'intérêt de 0,50% net à chaque titulaire d'un Livret A, la CDC investit une partie de son fonds d'épargne dans des actifs financiers. Ceux-ci prennent plusieurs formes, des actions d'entreprises privées aux obligations d'Etats. Autant de supports qui permettent non seulement de rémunérer ce livret d'épargne réglementé, mais aussi de garantir sa liquidité à tous les épargnants. Rappelons en effet que l'argent déposé sur un Livret A peut être retiré à tout moment.