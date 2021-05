Epargne : comment des escrocs détournent l'argent placé sur des livrets

Attention aux arnaques avec les livrets d'épargne (Crédits : © pathdoc - stock.adobe.com)

Vous venez de découvrir un nouveau placement à un taux record ? Méfiance : certains escrocs abusent de la confiance des épargnants et dérobent ainsi plusieurs millions d'euros chaque année.

Par MoneyVox,

Sécurisés, les livrets d'épargne ? Pas si sûr si l'on en croit les derniers avertissements lancés par plusieurs organismes. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) fait le constat d'une augmentation du nombre de fraudes aux faux livrets. Moins connue que d'autres types d'escroqueries, cette arnaque touche pourtant un grand nombre de victimes chaque année. Les épargnants se voient dépouillés de tout ou partie de leur argent, des sommes se chiffrant souvent en dizaines de milliers d'euros.

Qu'est-ce qu'une fraude au livret d'épargne ?

Lors d'une fraude au livret d'épargne, l'escroc fait croire à sa victime qu'elle va déposer son argent sur un livret bancaire sécurisé. Pour cela, les arnaqueurs s'appuient sur des publicités en ligne, par exemple grâce à des encarts sur des sites d'information ou dans les résultats des moteurs de recherche. Les intitulés sont racoleurs et incitent à cliquer : « Le nouveau placement préféré des Français rapporte jusqu'à 4,25 % en 2021 » ou « Nouveau Placement à 3,82 % ! Cette nouvelle épargne « secrète » cartonne dans toute la France ! ».

Avec des taux d'intérêt bien au-delà des pratiques actuelles, il est facile de séduire les épargnants. Pour rappel, le taux du Livret A est de 0,50 % net et la rémunération moyenne des livrets bancaires est de 0,05 % brut. Mais les escrocs vont encore plus loin : la plupart copient le site de banques connues. Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection pour l'AMF, résume la situation : « Nous avons constaté une recrudescence des arnaques utilisant le terme de « livret » pour mettre en confiance et donner l'illusion d'un placement sécurisé et garanti ».

Les faux livrets bancaires : un phénomène en plein boom

Tous les acteurs qui gravitent dans le monde de l'épargne sont d'accord pour le dire : la fraude au livret d'épargne est de plus en plus fréquente. Claire Castanet donne des précisions : « Plusieurs centaines d'épargnants nous ont déclaré avoir été victimes d'arnaques de ce type, pour un préjudice moyen d'environ 40 000 euros ». Au-delà de l'Autorité des Marchés Financiers, cette tendance est aussi observée par les associations de consommateurs. Chez ADC France, le président, Guy Grangirard, a été contacté par plus de 200 victimes depuis le début de l'année. Montant total du préjudice ? Environ dix millions d'euros ont été détournés grâce à cette technique. Un phénomène qui est donc très loin d'être anecdotique.

Quelles solutions pour éviter les fraudes aux livrets d'épargne ?

En premier lieu, une rémunération bien au-dessus des standards du marché doit éveiller vos soupçons, en particulier si l'offre n'est pas limitée dans le temps. En effet, certaines banques proposent des livrets à taux boostés pendant une période de plusieurs mois pour les nouveaux épargnants. Des offres qui elles, sont bien réelles. Mais ce seul critère ne suffit pas à déterminer s'il s'agit d'une tentative de fraude ou non. La possibilité de joindre un conseiller n'est pas non plus déterminante : des victimes rapportent régulièrement avoir été rassurées par un interlocuteur qui s'avère être complice de l'escroquerie.

Multiplier les précautions est donc nécessaire, par exemple en évitant de cliquer sur les publicités trop alléchantes. Préférez d'abord passer par les sites des banques pour vérifier si elles proposent bien des offres promotionnelles. Si vous ne connaissez pas la société qui commercialise le produit d'épargne en question, renseignez-vous auprès de l'AMF ou de l'ACPR. Ces organismes gèrent des listes noires et des répertoires d'acteurs autorisés à conserver l'épargne de leurs clients. Le site AMF Protect Epargne peut également être d'une aide précieuse : il permet de tester si un site est potentiellement frauduleux ou non. L'association ADC France apporte aussi sa pierre à l'édifice grâce à une liste des principales arnaques qu'elle a recensées.