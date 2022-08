Si les Français sont réputés pour être plutôt « bas de laine friendly » (ils ont, avec les allemands la palme des « champions de l'épargne » au sein des pays de l’OCDE), l’inflation galopante freine les ardeurs des plus volontaires. Au mois de juin 2022, les prix à la consommation, en ayant augmenté de 5,8% sur an, contraignent les investisseurs à trouver des placements encore plus rémunérateurs, s’ils veulent que leur épargne leur rapporte un tant soit peu…voyons comment, grâce à quelques astuces, faute de gagner de l’argent, on peut en mettre un peu de côté sans trop grever son budget.

Épargne, ces astuces pour mettre de l'argent de côté sans douleur - iStock-AndreyPopov

Le cashback

Le cashback (en français “retour d’argent”) est un moyen indolore d’économiser, car il vous permet de récupérer une partie de vos dépenses faites en ligne. Les montants « récupérés » sont stockés dans une « cagnotte » constituée de bons d’achat ou, dans certains cas, reversés au bénéficiaire sous forme de virement bancaire. Attention, ce système n’est pas valable sur tous les sites... Seuls sont concernés ceux qui ont mis en place des partenariats avec leurs fournisseurs. Il en existe dorénavant dans les secteurs d’activité les plus variés : du high tech au prêt à porter, en passant par l’alimentaire ou le tourisme. En voici quelques-uns parmi les mieux notés par les consommateurs : eBuyClub (5€ offerts dès l'inscription et un accès à plus de 1800 boutiques en ligne) ; Fun-C (propose en plus un programme de parrainage permettant d’augmenter encore sa cagnotte) ; iGRAAL (un site doté d’une interface très ergonomique) ; Shoop (contrairement à d’autres sites, l'inscription est gratuite, et 10€ sont offerts à l'inscription) ; ShopBuddies (un site qui permet de réaliser des achats partout en Europe) ou encore Fabuleos, qui présente l’intérêt de classer les sites marchands par catégories.

“L’arrondi supérieur”

Même si vous réduisez au maximum vos dépenses ; il en restera toujours un minimum. Utiliser l’astuce de « l’arrondi supérieur » peut être un moyen de mettre de l’argent de côté sans trop le sentir passer. Il existe plusieurs outils permettant de gérer l’arrondi supérieur... Il y a l’arrondi « solidaire » qui consiste à faire don de quelques centimes via votre bulletin de paie ou vos dépenses par cartes, à des associations. Mais il existe aussi des applis, telles que Yeeld, par exemple, qui vous permettent cette fois, de récupérer et d’épargner pour vous, les quelques centimes qui forment l’arrondi supérieur de toutes vos dépenses.

Le virement permanent

N’avez-vous jamais laissé courir un abonnement, correspondant à un site ou une prestation quelconque, devenus inutiles, simplement par flemme de le résilier ? En plaçant, chaque mois, une partie de vos revenus mensuels via un virement permanent, vous saurez au moins où va votre argent ! Le montant choisi passera de votre compte courant à un autre compte bénéficiant d’une rémunération aussi faible soit-elle. Ce transfert automatique, même modeste, aura au moins l’avantage de vous contraindre à épargner un peu.