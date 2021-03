Epargne : ce qui change pour le livret d'épargne populaire

De nouvelles règles s'appliquent pour le livret d'épargne populaire ( crédits : © Cécile Haupas - stock.adobe.com)

Avec un taux de rémunération de 1% net, le LEP est deux fois plus intéressant que le Livret A. Et pourtant, il est de plus en plus délaissé. Des changements majeurs pourraient bien changer la donne.

Depuis le 1e février 2020, le LEP affiche un taux d'intérêt de 1% net. Par rapport au très célèbre Livret A rémunéré à 0,50%, le livret d'épargne populaire a toutes les raisons de séduire les Français. Or, le nombre de contrats ouverts ne cesse de baisser d'année en année. Quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène ? Comment des changements législatifs pourraient bien renverser la tendance ? Résumé des modifications qui concernent les LEP en 2021.

Pourquoi les Français sont si peu friands du LEP ?

Une rémunération deux fois supérieure à celle du Livret A, un taux d'intérêt net d'impôt, une épargne 100 % sécurisée... le livret d'épargne populaire cumule les avantages. Il est toutefois important de noter que son ouverture est conditionnée au respect d'un montant maximum de revenus. En métropole, une personne seule doit par exemple justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur à 20 016 euros pour pouvoir ouvrir ou conserver un LEP en 2021.

Et c'est bien là que le bât blesse : si les foyers modestes qui sont éligibles au LEP sont nombreux, ils étaient largement freinés par l'obligation de transmettre chaque année leur avis d'imposition à leur banque. À défaut d'un envoi avant le 1e mars de l'année en cours, le livret d'épargne était clôturé par la banque au plus tard le 31 mars suivant.

Que va changer la loi pour le LEP en 2021 ?

Dès cette année, des changements majeurs vont affecter le fonctionnement du LEP. La loi va permettre aux banques de récupérer directement l'avis d'imposition nécessaire auprès de l'administration fiscale, avec l'accord du titulaire du compte. De quoi supprimer cette contrainte administrative chronophage pour les épargnants, qui devait non seulement être réalisée à l'ouverture du contrat, mais également chaque année.

Seconde modification au programme : les banques auront maintenant jusqu'au 30 avril pour vérifier le respect des conditions de revenu liées au LEP, au lieu du 31 mars. En 2021, cette limite a même été fixée bien plus tard : le 30 novembre. Ceci permettra aux banques d'avoir le temps d'actualiser leurs procédures et de réaliser les demandes nécessaires auprès de leurs clients et du fisc. À noter qu'en cas d'impossibilité d'obtenir l'avis d'imposition sur le revenu auprès des impôts, la banque peut être amenée à le demander au titulaire du LEP.

Troisième changement, et non des moindres : la multi-détention des LEP va être vérifiée à compter, au maximum, du 1e janvier 2024. En effet, une personne physique ne peut détenir qu'un seul et unique LEP. Il en va de même pour le Livret A, le LDDS, le PEL, le CEL ou encore le livret jeune. Cependant, jusqu'à présent, cette vérification reposait uniquement sur la bonne foi du titulaire du livret d'épargne populaire. À présent, les banques vont vérifier auprès de l'administration fiscale qu'aucun autre LEP n'est ouvert dans un autre établissement, lors de la souscription, mais aussi à chaque renouvellement annuel. Un fonctionnement calqué sur celui déjà en vigueur pour le Livret A, et qui va s'étendre progressivement aux autres produits d'épargne réglementés.