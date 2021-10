Epargne : ce nouveau dispositif pour donner de l'argent grâce à son LDDS

Comment faire un don à des associations avec son LDDS ? ( Crédits: © momius - stock.adobe.com)

Il y a 5 ans, le LDD est devenu le LDDS, le Livret de Développement Durable et Solidaire. Mais en réalité, la mise en œuvre de cette dimension solidaire est bien plus récente…

Par MoneyVox,

Jusqu'en 2020, le LDDS n'avait de solidaire que le nom. D'abord appelé Codevi, puis LDD, pour enfin devenir le LDDS en 2016, ce livret d'épargne a commencé à réellement s'engager dans la voie de la solidarité l'année dernière. Un tournant qu'il prend très progressivement, mais qui offre de nouvelles possibilités méconnues aux détenteurs de ce placement réglementé, dont les conditions et le fonctionnement sont identiques dans tous les établissements bancaires.

Du LDD au LDDS, un changement de cap très progressif

Apparu en 2007, le LDD a été renommé 15 ans plus tard en LDDS, Livret de Développement Durable et Solidaire. C'est la loi Sapin 2 qui en avait décidé. Mais ce changement de nom n'a pas suffi : il a fallu attendre jusqu'en 2020 pour que le fonctionnement de ce livret d'épargne réglementé prenne enfin la direction de la solidarité. Avant cette date, aucun changement n'avait encore été opéré : environ 40 % des dépôts étaient utilisés par la Caisse des dépôts pour le développement du logement social, et les 60 % permettaient aux banques d'octroyer des crédits aux PME.

En juin 2020, un premier arrêté est pris : désormais, au moins 5 % des encours que conservent les banques doivent servir au financement de l'Economie Sociale et Solidaire, dont l'acronyme est "ESS". Dans la même lancée, un décret du gouvernement est mis en application le 1e octobre 2020. Cette fois-ci, il change davantage la donne. Les épargnants peuvent à présent verser de l'argent à des associations, des fondations ou des coopératives de l'ESS directement depuis leur LDDS.

Donner de l'argent depuis son LDDS, mode d'emploi

Si vous détenez un LDDS dans une banque, vous avez normalement reçu une information à ce sujet : le LDDS vous permet de donner de l'argent à un organisme. Mais tous ne sont pas éligibles : les établissements bancaires doivent au moins proposer 10 noms différents. Dans ce panel, on retrouve par exemple Emmaüs, Habitat et Humanisme, MSF, Réseau Cocagne, France Active, Adie, etc. En fonction du réseau bancaire, et même de chaque caisse régionale au Crédit Agricole, la liste de ces partenaires évolue.

Ce changement est encore récent pour les banques. De fait, certaines n'ont pas encore digitalisé le parcours des clients qui souhaitent effectuer un don depuis leur LDDS. C'est le cas de BNP Paribas, du Crédit Agricole et de Fortuneo, pour lesquels un contact par mail, par téléphone ou en rendez-vous avec un conseiller est indispensable. En revanche, le processus est plus simple pour les clients de La Banque Postale, du Crédit Mutuel, du CIC, de Boursorama Banque, du Crédit Coopératif, de LCL, de la Caisse d'Epargne, de la Banque Populaire et de la Société Générale. Les heureux élus peuvent donner à un partenaire de l'établissement en question directement depuis leur espace client, la plupart du temps en un ou deux clics seulement.

Cerise sur le gâteau : plusieurs banques, telles que le Crédit Coopératif ou Fortuneo, offrent aussi la possibilité de verser de façon automatique une partie des intérêts générés par le LDDS. Sinon, la méthode standard consiste en un versement ponctuel de tout ou partie de l'argent cumulé sur le livret d'épargne. Quelle que soit l'option choisie, la somme donnée fait l'objet d'une réduction d'impôt allant de 66 à 75 % en fonction du type d'organisme. La tranche la plus haute concerne les associations d'aide aux personnes en difficulté, par exemple les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge.