Épargne : à quel âge souscrire un PER ?

La retraite vous semble loin ? Il est tout de même important d’y penser et de la préparer en souscrivant, par exemple, un PER.

Qu’est-ce que le PER ?

La plan d’épargne retraite (PER) est né avec la loi PACTE (loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises). Il s’agit d’un produit d’épargne retraite disponible depuis 2019 et voué à remplacer progressivement les autres plans d’épargne retraite. Le PER existe sous trois formes : le PER individuel, le PER d’entreprise collectif et le PER d’entreprise obligatoire. Il est possible de transférer l’épargne des anciens plans sur le nouveau PER, quelle que soit sa forme. Le PER individuel remplace le Perp et le contrat Madelin. Le PER d’entreprise collectif remplace, lui, le Perco (Plan d’épargne pour la retraite collectif). Le PER d’entreprise obligatoire, enfin, remplace le contrat article 83 (Contrat d’assurance vie collectif souscrit par une société pour certains de ses employés). Le but du PER est de constituer une épargne qui sera débloquée au moment de la retraite. Plus de sept millions de personnes ont déjà souscrit ce produit d’épargne qui permet d’anticiper ses besoins financiers une fois en retraite.

À quel âge ouvrir un PER ?

Dans les faits, on peut ouvrir un PER dès que l’on a atteint la majorité et ce, jusqu’à 68 ans. Toutefois, 18 ans n’est pas forcément le meilleur âge pour le faire. Pourquoi ? Entre autres parce qu’à cet âge, on réfléchit davantage à ses études et à son avenir professionnel qu’à sa retraite. Entre 20 et 40 ans, environ, les priorités changent mais la retraite n’en fait pas forcément partie. À ces âges, épargner est important mais beaucoup se tournent plutôt vers les livrets (A, LDDS…). Acheter ou faire construire sa maison, investir dans un ou plusieurs véhicules, gérer les dépenses en lien avec les enfants… Ce sont les priorités de cette tranche d’âge et verser régulièrement de l’argent sur un PER n’est pas forcément possible. Rappelons en outre que la souscription d’un PER implique des frais : d’ouverture (parfois offerts par l’établissement), de gestion, d’arrérage, de conversion… La souscription d’un PER est donc à envisager à partir de 40 ans voire plus tard (à 50-55 ans) selon la situation de chacun. Il faut prendre en compte divers éléments : le niveau de votre épargne de sécurité ; les projets qu’il vous reste à financer ; votre carrière professionnelle (évolutions possibles…).

PER : souscription, fiscalité…

Si vous souhaitez souscrire un PER, pour lequel vous pouvez désigner des bénéficiaires, rapprochez-vous de votre assurance, de votre mutuelle ou de votre banque. Plusieurs types d’établissements proposent en effet l’ouverture d’un PER. On peut aussi ouvrir un PER en ligne. Comparez plusieurs offres afin de choisir celle qui vous convient le mieux. Tout le monde (salariés, micro-entrepreneurs…) peut ouvrir un PER. Il est toutefois plus adapté à celles et ceux qui paient beaucoup d’impôts car les versements (non plafonnés) sur le PER sont déduits du revenu imposable. Notez que la rente ou le capital est également imposable.