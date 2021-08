Epargne : 3 alternatives pour battre le Livret A

Quels placements sans risque pour faire mieux que le Livret A ( Crédits : ©deagreez - stock.adobe.com)

Depuis février 2020, le taux du Livret A plafonne à 0,50% et aucune revalorisation n'est à l'ordre du jour. Pourtant, des alternatives existent pour booster sans risque votre épargne et faire fructifier vos économies.

Par MoneyVox.

Avec un taux d'intérêt de 0,50% net, la rémunération du Livret A se situe bien en dessous du niveau de l'inflation, qui devrait atteindre les 1,5 % en 2021 selon les prévisions de la Banque de France. Autrement dit, l'argent déposé sur ce support perd petit à petit de sa valeur. Pour remédier à cela, les épargnants peuvent se tourner vers d'autres types de contrats, sans pour autant prendre plus de risque. Découvrez les 3 façons de gagner plus d'argent.

1. Le Livret Jeune

Pour les moins de 25 ans, le Livret Jeune est LE placement qui permet de maximiser les gains, à condition de choisir la bonne banque. En effet, la particularité de ce livret réglementé est que son taux varie d'une enseigne à une autre. La banque ne peut toutefois pas servir une rémunération plus basse que celle du Livret A, en l'occurrence 0,50% net d'impôt.

Et certaines banques s'en donnent à cœur joie, à l'image de HSBC qui rémunère son Livret Jeune 2%. En monnaie sonnante et trébuchante, cela signifie que 1 000 euros placés génèrent 20 euros d'intérêts au bout d'un an. Mais cette générosité n'est pas au rendez-vous dans tous les établissements bancaires : le Livret Jeune Mozaïc du Crédit Agricole est, par exemple, au niveau du Livret A. Bémol réglementaire de ce livret : son plafond de versement est limité à 1 600 euros seulement.

2. Le Livret d'Epargne Populaire, ou LEP

Le LEP, Livret d'Epargne Populaire, est un placement qui permet de doubler la rémunération de son épargne par rapport au Livret A. Son taux d'intérêt de 1% net fait que 1 000 euros placés pendant un an rapportent 10 euros, au lieu de 5 euros avec le Livret A. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit l'adage ! De plus, le LEP appartient à la même famille de placement que le Livret A : celle des livrets réglementés. Défiscalisé, son taux est le même dans toutes les banques.

Pour pouvoir ouvrir un Livret d'Epargne Populaire, il faut néanmoins y être éligible. Le Revenu Fiscal de Référence du foyer fiscal ne doit pas dépasser un certain plafond, qui varie chaque année et dépend de la composition de la famille et du lieu de résidence. Par exemple, une personne seule résidant en France métropolitaine doit pouvoir justifier d'un RFR de moins de 20 017 euros en 2021. Au maximum, chaque foyer fiscal peut détenir deux LEP (un par personne). Il est possible d'y déposer jusqu'à 7 700 euros.

3. Les fonds euros des assurances-vie

Avec le Livret A, l'assurance-vie est l'un des placements préférés des Français. Et il n'est pas réservé qu'aux plus fortunés, bien au contraire ! Certains contrats sont accessibles avec quelques centaines d'euros seulement. Une somme qui peut être investie en partie ou en totalité sur des supports sécurisés appelés fonds euros. Le capital qui y est déposé est garanti, pour des rendements qui, en 2020, ont pu être plus de 2 fois supérieurs au Livret A.

En 2021, les taux des fonds euros en assurance-vie devraient toutefois continuer à s'amenuiser. Il est donc essentiel de bien choisir son contrat en sélectionnant avec soin la compagnie d'assurance, et en étudiant scrupuleusement le montant des frais d'entrée, de gestion et d'arbitrage qui peuvent grignoter la rentabilité de ce type de placement.