Envoi d’argent à l’étranger : méthodes sécurisées et précautions à prendre / iStock.com - Umnat Seebuaphan

Comment envoyer de l’argent à l’étranger ?

Si vous devez envoyer de l’argent à l’étranger, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Pour commencer, il y a le virement bancaire. Méthode simple et sécurisée, il peut être instantané ou classique. Attention, avec le virement instantané, vous ne disposez pas d’un délai vous permettant, si besoin, d’annuler l’opération. Il convient en outre de différencier les virements hors zone SEPA et les virements SEPA. Vous avez également la possibilité de vous tourner vers des organismes spécialisés dans les transferts internationaux d’argent. Déposez l’argent en agence (des frais sont à prévoir) et l’entreprise se chargera du transfert. Ensuite, le bénéficiaire n’aura plus qu’à récupérer l’argent (en espèces) dans le point de vente de son choix. Le mandat postal est une autre option envisageable. Rendez-vous dans un bureau de poste et remplissez le formulaire dédié. Puis, le bénéficiaire devra retirer l’argent dans une agence postale de son pays (ils sont une cinquantaine à proposer cette solution). Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous déplacer dans un bureau de poste, il y a une autre solution : le mandat international express. Un peu plus cher, il permet aussi de transférer l’argent plus rapidement. La liste des pays permettant d’utiliser cette solution est toutefois limitée. Notez que ces deux types de mandats sont réservés aux opérations entre particuliers et que la somme est plafonnée (3 500 €). Pour terminer, vous pouvez utiliser une application mobile pour envoyer de l’argent à l’étranger.

Quelles précautions prendre ?

Si vous choisissez d’effectuer un virement, vérifiez bien les informations de votre bénéficiaire afin de vous assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque. Si vous connaissez la personne, ce n’est pas un problème. Mais, s’il s’agit d’une entreprise que vous ne connaissez pas, mieux vaut faire preuve de prudence. Pensez aussi à regarder les conditions mises en place par votre banque, notamment concernant les coûts des virements vers l’étranger quand le pays n’est pas en zone SEPA. Prenez également en compte les délais entre l’ajout d’un bénéficiaire et la possibilité de lui faire un virement. Cela peut prendre jusqu’à 48 heures selon les banques. Si vous choisissez de passer par un prestataire spécialisé dans les transferts d’argent à l’échelle internationale, renseignez-vous bien sur l’entreprise à laquelle vous envisagez de faire appel. Les arnaques sont nombreuses. Concernant les applications mobiles, choisissez les plus connues et les mieux notées. Et faites attention au coût des virements selon les pays. Le taux de change est aussi à vérifier. Celui dont on bénéficie n’est pas forcément le taux de change réel mais un taux majoré qui, de plus, évolue en permanence. Petite information supplémentaire, selon l’article L152-1-2 du code monétaire et financier : tout transport physique d’argent d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doit être déclaré ; au-delà de 50 000 €, un justificatif de la provenance de l’argent doit être fourni.