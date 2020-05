Entre stocks qui débordent et besoin urgent de trésorerie, les grandes enseignes cassent les prix

La fermeture des magasins durant près de deux mois a bousculé le cycle de renouvellement des produits dans les grandes enseignes.

Le déconfinement a, dans beaucoup de magasins autorisés à rouvrir depuis lundi, un goût d'urgence. Il faut apprivoiser et faire respecter les nouvelles mesures sanitaires, tout d'abord. Mais surtout, il faut vendre. Pour cela, de grandes enseignes ont fait le choix de raboter leurs prix: chez Gifi, une «opération -50%» en bons d'achat a été lancée. Pareillement, Decathlon promet des «déstockages» à -50%, et Gémo renchérit avec des promotions à hauteur de 70%.

«Plaisir de vous retrouver», justifient les enseignes dont la situation financière après deux mois de fermeture ne laissait pourtant pas présager de telles largesses. «Elles ont un besoin assez fort de trésorerie. Ce qui compte, ce n'est donc pas tant de faire de la marge que faire du chiffre d'affaires rapidement», analyse Daniele Pederzoli, professeur de marketing à la Rouen Business School. Pendant le confinement, Gifi a par exemple perdu 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et a fait appel à toutes les aides mises en place par le gouvernement pour se maintenir à flot. Il faut maintenant de l'argent frais. «Quand on perd autant, l'objectif est véritablement de sauver des emplois», explique Philippe Ginestet, patron de la firme.

Autre urgence : les entrepôts débordent. Pendant le confinement, si l'argent ne rentrait pas, les stocks continuaient, eux, de grossir. Dans un modèle de distribution à flux tendu, peu d'enseignes avaient des infrastructures adaptées à une longue paralysie de l'activité. Ainsi, la firme irlandaise Primark a dû trouver, en urgence, des entrepôts pour stocker l'équivalent d'1,5 milliard de livres sterling de marchandises.

Depuis leur réouverture en France, beaucoup de firmes ont ainsi préféré ne pas laisser les stocks dormir dans des entrepôts et donc casser les prix. A fortiori quand la saisonnalité des produits - les vêtements, et les chaussures par exemple - est importante.

Dernière explication à ces prix bradés : il faut tout simplement inciter les clients à revenir dans les magasins. «Beaucoup ont découvert l'e-commerce pendant le confinement, explique Daniele Pederzoli. Pour les enseignes, même si ce n'est pas la raison principale, la crainte qu'ils y aient pris goût motive toutes ces réductions». Chez Gifi, cela a porté ses fruits: la fréquentation a «doublé par rapport à la normale», dans les magasins qui appliquaient une remise de 50%, selon Philippe Ginestet. Et ce malgré les mesures d'hygiène et de distanciation physique. À titre de comparaison, six magasins Gifi franchisés qui avaient choisi de ne pas appliquer les tarifs promotionnels n'ont vu leur fréquentation augmenter que de 30%.

Grands magasins et petits commerces s'écharpent

Cette reprise à toute allure inquiète en revanche les commerces indépendants qui, eux, ont plus de mal à tenir le rythme. Car ils n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. «Dans une grande enseigne, le coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente est de 7 à 12, car ils font produire à très bas coût, explique Bénédicte Boudet-Corric, déléguée générale de la Confédération des commerçants de France (CDF). Même avec des promos à -40%, leur marge reste bien importante. Chez un commerçant indépendant, ce coefficient multiplicateur se situe entre 2 et 3».

Les collections ont été reçues mi-mars et ont à peine eu le temps d'être sorties des cartons: «soit elles n'ont été commercialisées que quelques jours, soit elles n'ont pas du tout été vendues», déplore Bénédicte Boudet-Corric. Les brader, déjà ? Une «catastrophe», pour beaucoup de petits commerçants. Ils craignent pourtant d'y être forcés. Les indépendants «font surtout des promotions et des ventes privées si leurs voisins en font, poursuit la déléguée générale. Si dans la rue, il y a des promotions partout et qu'une des boutiques n'en fait pas, elle aura zéro client».

La Confédération des commerçants de France a ainsi plaidé pour que les grandes enseignes s'abstiennent de mettre en œuvre des réductions, pour que tous profitent du dégel de la consommation et ainsi vendre au prix habituel. Son président Francis Palombi a voulu demander au ministre de l'Économie Bruno Le Maire de prendre la parole en ce sens, pour le moment sans succès. Cinq grandes enseignes - Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé - ont en outre confirmé les dates de leur opération de réductions «Les French Days», à compter du 27 mai 2020.

Un nouveau débat sur les soldes

Une autre bataille, un peu plus lointaine, pourrait en revanche porter ses fruits. Les grandes enseignes et les indépendants s'accordent en effet sur un point: il faut repousser les soldes, afin de permettre aux commerçants de mieux gérer leurs stocks et de vendre, pendant quelques semaines, à un prix «normal».

Le ministère de l'Économie s'est dit intéressé par les propositions des commerçants en la matière. Les soldes démarrent habituellement le 24 juin et s'étalent jusqu'au 21 juillet dans la majorité des départements français, «mais elles pourraient démarrer plutôt vers la mi-juillet», a indiqué la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, ce mercredi.

Mais pour Daniele Pederzoli, ce qui a tous les atours d'une bonne idée pourrait en réalité se retourner contre les commerçants: «je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Les ventes qui ne se sont pas faites pendant le confinement risquent d'être très peu rattrapées, voire pas du tout», si les prix sont jugés trop élevés, explique le professeur de marketing. «Notamment en ce qui concerne les vêtements, les chaussures, le parfum». Le ministère de l'Économie a indiqué que la question serait tranchée «dans les prochains jours».