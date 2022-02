L'enquête "Motivations de départ à la retraite", réalisée tous les 3 à 4 ans, observe et analyse les comportements liés à la retraite. Selon la dernière étude, publiée en décembre 2021, les motivations des retraités diffèrent en fonction de l'activité et du régime de retraite, mais ils sont nombreux à vouloir avant tout profiter le plus longtemps possible de leur retraite.

Enquête sur les motivations du départ à la retraite / iStock-RealPeopleGroup

L'âge idéal de départ à 61 ans

La DRESS (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) a publié sa cinquième étude sur les motivations de départ à la retraite, la prolongation d'activité éventuelle et la connaissance du système de retraite. L'enquête a été réalisée au cours du premier semestre 2021 auprès de 5 499 nouveaux retraités affiliés à cinq régimes différents, qui ont pris leur retraite entre juillet 2019 et juin 2020. Pour une majorité de pensionnés interrogés, l'âge idéal de départ est de 61 ans (5 mois plus tard que les précédentes enquêtes de 2014 et 2017), et 40 % considèrent que c'est plutôt 60 ans (au lieu de 50 % auparavant). La majorité des enquêtés (65 %) ont pris leur retraite au moment choisi. Ils ne sont que 17 % à être partis plus tôt que l'âge souhaité, et 18 % plus tard.

Profiter au maximum de sa retraite et préserver un certain niveau de revenu

De même qu'en 2017, profiter de la retraite le plus longtemps possible reste la motivation principale (évoquée par 8 personnes sur 10). Ils sont également 78 % à avoir souhaité atteindre l'âge légal d'ouverture des droits et 68 % à avoir visé le taux plein. Parmi les personnes interrogées, 35 % affirment avoir pris une retraite plus tôt suite à des problèmes de santé, 38 % après un licenciement, 33 % en raison de mauvaises conditions de travail, et 51 % sont partis car ils ne souhaitaient plus travailler. Les motifs financiers sont également récurrents dans les réponses recensées. Ainsi, 69 % ont voulu augmenter leur future retraite (surtout chez les pensionnés de la fonction publique et de la SNCF), 67 % ont souhaité conserver leur rémunération pendant quelques années, et 56 % ont voulu éviter une minoration du montant de leur pension. Ils sont 61 % à avoir été influencés par le fait d'avoir atteint un montant de pension suffisant, et 23 % à avoir attendu un changement d'échelon ou une augmentation. Petite note optimiste : de bonnes conditions de travail ont incité 67 % des enquêtés (principalement du régime général) à poursuivre leur activité.

Quelques dispositifs encore méconnus...

Les personnes interrogées sont 74 % à se dire satisfaites de l'information reçue sur leurs droits à la retraite, et ont bien compris à quoi correspond le taux plein. Par contre, certains dispositifs restent méconnus, tels que la décote et la surcote, le minimum contributif (qui permet aux retraités du régime général de percevoir une pension de base minimale, même s'ils ont cotisé sur de faibles salaires), la retraite progressive (permettant de percevoir une partie des pensions tout en exerçant une activité à temps partiel), ou le départ anticipé pour inaptitude au travail.