Énergies : face à une explosion des coûts en 2023, la ville de Châteaudun tente de limiter la casse

Les coûts de l'électricité sont ceux qui ont le plus augmenté. Illustration. (Suvajit / Pixabay)

La ville de Châteaudun (Eure-et-Loir) est confrontée à une hausse importante des coûts énergétiques. Entre 2022 et 2023, sa facture a explosé, qu’il s’agisse d’électricité, de gaz ou de biomasse, rapporte Le Parisien , lundi 15 janvier 2024. Pour y faire face, la municipalité doit faire des concessions.

Dans le détail, alors que la ville avait dépensé un peu plus de 614 000 euros pour sa consommation d’énergies en 2022, elle a dû payer plus du double l’année suivante, soit environ 1 500 000 euros. Le budget alloué à l’électricité est celui qui a le plus augmenté en onze mois, passant d'un peu plus de 253 000 euros en 2022 à près de 911 000 euros l'année suivante.

Des pistes pour réduire la facture

Pourtant, l’addition aurait pu être encore plus salée si des dispositions n’avaient pas été prises pour anticiper cette envolée des coûts, comme l’installation de « lumières LED » à la place de « 800 candélabres très énergivores » pour l’éclairage public, a précisé le maire Fabien Verdier (SE). Amputée de 4,5 % de son budget de fonctionnement, selon l’élu, la ville prévoit désormais de baisser ses investissements pour compenser ces hausses.

La municipalité envisage également de se tourner vers la rénovation énergétique, mais reste limitée par ses dettes et un « manque de moyens » , a ajouté l’édile auprès du Parisien. Il appelle donc les 13 000 habitants de la commune à adopter des gestes pour économiser au mieux l’énergie. Les deux autres pistes envisagées par Fabien Verdier pour résister à cette crise sont d’une part, la vente du patrimoine immobilier de la ville et la mise en place d’ombrières photovoltaïques, comme c’est déjà le cas dans trois parkings de la commune.

Ces stratégies pourraient néanmoins s’avérer insuffisantes. Le maire craint notamment de nouvelles hausses des coûts de l’énergie en 2024.