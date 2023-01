Energie : Pour réduire sa facture, cette commune mise sur le chauffage au miscanthus

Le miscanthus, qui ressemble à de la paille une fois broyé, permet à la commune de Bernwiller de chauffer tous ses bâtiments publics et plus de 80 habitations. (minka2507 / Pixabay)

Située dans le Haut-Rhin, la commune de Bernwiller se chauffe depuis une dizaine d'années au miscanthus. Il s'agit d'une plante qui repousse chaque année sans demander d'entretien. Elle permet au village de réduire drastiquement sa facture face à la hausse du prix de l'énergie.

Cela fait déjà plus de dix ans que la commune de Bernwiller (Haut-Rhin) a décidé de se passer du bois de chauffage et de miser sur le miscanthus, une plante qui ressemble à du roseau. L'objectif ? Lutter contre la crise énergétique et réduire drastiquement sa facture, explique Franceinfo . Et ça marche. En 2022, la municipalité a payé 100 euros la tonne de miscanthus. Elle a donc dépensé 30 000 euros au total pour passer l'hiver.

Broyé, le miscanthus ressemble à de la paille

Cette plante herbacée dispose de multiples vertus. Non seulement elle permet à la commune de bénéficier d'un prix plus bas que de nombreux combustibles, mais elle est aussi très autonome. En effet, elle repousse chaque année et ne demande aucun entretien aux exploitants agricoles. Une fois broyée, elle ressemble à de la paille comme l'explique Patrick Baur, maire de Bernwiller, dans le reportage de France 2 .

Lorsque le village a découvert le miscanthus il y a une dizaine d'années, ce dernier avait pour objectif de protéger les ressources en eau. « L'idée était de trouver une plante qui pourrait se produire sans aucun intrant chimique. Donc aucun désherbage chimique, aucun engrais » , explique un agriculteur retraité à nos confrères. Aujourd'hui, cette plante écolo permet de chauffer tous les bâtiments publics du village ainsi que plus de 80 habitations.