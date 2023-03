Énergie : l'interdiction possible des chaudières à gaz inquiète une partie de la filière

Des discussions concernant une possible interdiction de ce mode de chauffage auraient été lancées il y a quelques semaines par le gouvernement. (Photo d'illustration) (RI / Pixabay)

L'installation de nouvelles chaudières au gaz pourrait bientôt être interdite par le gouvernement. Une mesure encore hypothétique mais qui provoque déjà l'opposition et la protestation d'élus et d'associations. Ce mode de chauffage est actuellement utilisé par 11 millions de foyers français.

L'installation de nouvelles chaudières au gaz va-t-elle bientôt être interdite en France ? C'est une piste envisagée par le gouvernement, affirme Capital . Les ministères de la Transition énergétique et de l'Économie réfléchiraient, en coulisses, à mettre un terme à ce mode de chauffage utilisé par 11 millions de foyers afin de réduire les émissions de carbone dans l'Hexagone.

Des discussions en cours

Aucune concertation officielle n'a encore été lancée sur le sujet mais des discussions auraient été entamées il y a plusieurs semaines entre le gouvernement et les fédérations professionnelles du bâtiment (FFB et Capeb) et de la filière du gaz (GRDF, France Gaz, Coénove). Inquiète, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a alerté le 15 mars dernier dans un communiqué sur cette « interdiction possible à moyen terme » .

Contacté, le président de l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie (UMGCCP), Pascal Housset, a qualifié ce projet de « pseudo-solution » . Il a rappelé qu'il était favorable à une décarbonation des bâtiments français, à l'instar de nombreuses organisations professionnelles, mais sans que cela exclue un type d'énergie en particulier.

Une opposition franche

Cité par Capital , le président de l'association Coénove a appelé le gouvernement à la vigilance pour « ne pas mettre les Français face à des impasses techniques et économiques » , les pompes à chaleur étant par nature plus coûteuses à installer que les chaudières à gaz. Selon Jean-Charles Colas-Roy, il ne faut pas « stigmatiser un type de chauffage ».

« L'heure n'est pas à interdire, mais à accélérer la production de gaz renouvelable » , a réagi de son côté le sénateur centriste du Finistère Michel Canévet. Cette hypothétique interdiction contreviendrait en effet aux prédictions de l'Agence de la transition écologique (Ademe) qui, en 2018 , estimait qu'il serait possible de produire et de consommer 100 % de gaz renouvelable d'ici 2050.