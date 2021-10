Énergie : est-ce toujours intéressant d'avoir un contrat chez un fournisseur alternatif ?

L'envolée des prix du gaz et de l'électricité pourrait inciter certains consommateurs à changer de fournisseurs.

À l'ouverture à la concurrence en 2007, ils promettaient des offres plus attrayantes que les historiques EDF et GDF (devenu Engie en 2015). Aujourd'hui, la flambée des prix de l'énergie sur les marchés met les fournisseurs alternatifs en souffrance, obligés pour certains de répercuter cette augmentation sur les tarifs facturés aux clients. Mint Énergie, Mega Énergie ou Eni, entre autres, font partie des entreprises à avoir modifié leur politique tarifaire. D'où la tentation, qui peut naître chez les consommateurs, de rejoindre la concurrence, par exemple pour retourner chez un fournisseur historique, dont les offres aux tarifs réglementés (TRV) sont davantage préservées des secousses des marchés, bien que leurs tarifs soient eux aussi en hausse.

C'est ce que préconise, pour l'électricité, la CLCV dans un communiqué publié ce vendredi. «Dans cette période de très forte incertitude, pour les consommateurs qui recherchent avant tout la sécurité et la tranquillité, la CLCV recommande de souscrire une offre au tarif réglementé de l'électricité», proposée uniquement par les fournisseurs historiques et révisée deux fois par an (en février et août), écrit l'association de défense des consommateurs. Même son de cloche du côté de l'UFC-Que Choisir, qui insiste aussi sur la protection apportée par les offres aux TRV (ou indexées sur les TRV). «Jusqu'au 1er février 2022 [date de la prochaine hausse, qui sera limitée à 4%, a annoncé Jean Castex la semaine dernière, NDLR], vous êtes sûr que le prix ne va pas bouger, et que le fournisseur ne mettra pas la clé sous la porte», explique Antoine Autier, responsable du département des études au sein de l'association et spécialiste des énergies.

Mais attention à ne pas se jeter sans réfléchir sur les offres réglementées, avertit Rémy Rousset, PDG de Lite, une solution d'accompagnement de la consommation d'électricité à destination des ménages. «Tout le monde va bénéficier de la limitation de la hausse des tarifs annoncée par le premier ministre pour février, car elle est basée sur la réduction d'une taxe payée par tous, dont on ne sait pas quand elle va prendre fin», explique-t-il. «Et puis nous ne sommes pas à l'abri d'une augmentation très forte du TRV en août», ajoute l'observateur, qui juge qu'une offre à prix fixe peut être une bonne alternative. Dans ces contrats, les fournisseurs s'engagent à bloquer le prix du kWh pendant une durée déterminée (de un à quatre ans).

L'importance de comparer les offres

Sur le gaz, la question d'un retour aux tarifs réglementés des fournisseurs historiques ne se pose pas, puisque c'est tout simplement impossible. Ce type de contrats ne peut plus être commercialisé, compte tenu de leur disparition au 1er juillet 2023. Ainsi, les experts s'accordent à dire qu'un contrat à prix fixe est aujourd'hui la meilleure solution. Pour ceux déjà détenteurs d'un tel contrat, il faut «le conserver, car il n'y a pas plus avantageux aujourd'hui sur le marché», juge Antoine Autier, de l'UFC-Que Choisir. Pour les autres, le contexte peut inciter à changer de contrat pour «partir sur une offre à prix fixe sur plusieurs années, de façon à lisser l'énorme hausse des prix de marché du gaz attendue l'année prochaine», estime Julien Teddé, directeur général du courtier en énergie Opéra Énergie. Mais il peut être intéressant d'attendre un peu, ajoute-t-il, afin de profiter du «bouclier tarifaire» annoncé par Jean Castex, dont fait partie le gel des tarifs réglementés du gaz, qui doit prendre fin en avril 2022. Si Antoine Autier, de l'UFC-Que Choisir, appelle lui aussi à privilégier les offres à prix fixe sur le gaz, il juge en revanche que souscrire à un tel contrat sur une longue durée «pourrait empêcher de saisir une autre opportunité en cas de baisse éventuelle des marchés».

Mais tous les observateurs et professionnels du marché sont d'accord sur une chose : la nécessité de comparer les offres d'énergie entre elles, dans un contexte extrêmement changeant. Des comparateurs en ligne sont notamment mis à disposition par le Médiateur national de l'énergie (sur le site energie-info.fr), l'UFC-Que Choisir ou encore Selectra. De quoi remarquer par exemple qu'«il reste actuellement quelques offres moins chères que les tarifs réglementés en électricité, mais surtout en gaz, avec des prix jusqu'à 10% moins chers que les TRV», note Caroline Keller, cheffe du service information et communication du Médiateur national de l'énergie.

Le choix entre les offres d'énergie est aujourd'hui moindre pour les clients, en raison des tensions sur les marchés. «Tous les fournisseurs coupent dans leurs offres, arrêtent la commercialisation de certaines d'entre elles, en particulier les offres indexées en dessous du TRV, car il est difficile pour eux de maintenir des tarifs aussi bas quand les marchés explosent», indique Rémy Rousset, de la société Lite. Certaines entreprises, comme Mega Énergie ou Cdiscount Énergie, n'acceptent plus de nouveaux clients. E.Leclerc Énergies a de son côté décidé de reporter le lancement de son offre d'électricité à tarification dynamique, et met donc ses clients à la porte à partir du 15 octobre.

Que ceux qui sont effrayés par les éventuelles démarches à entreprendre pour changer de fournisseur soient rassurés, elles sont «très simples», insiste Caroline Keller, du Médiateur national de l'énergie. Il suffit en effet de souscrire une offre auprès de l'entreprise choisie, la résiliation de l'ancien contrat étant automatique. «C'est gratuit et il n'y a pas de risque de coupure», ajoute Antoine Autier, de l'UFC-Que Choisir. La bataille des fournisseurs est loin d'être terminée, et pourrait être fatale à certains.