Enedis : un influenceur va vanter les avantages du compteur Linky sur les réseaux sociaux

Romain Lanéry présentera, dans différentes publications, les multiples avantages liés à la pose d'un compteur Linky chez soi. (illustration) (Crédit photo : NG)

Dans sa volonté d'installer un compteur Linky dans tous les foyers français d'ici fin 2021, Enedis doit convaincre les usagers réticents face à l'arrivée chez eux du boîtier connecté. La filiale d'EDF a donc développé une campagne de communication portée par Romain Lanéry, un influenceur actif dans le domaine du numérique.

Enedis s'est associée à l'influenceur Romain Lanéry pour redorer le blason du compteur Linky auprès des Français. L'entreprise a déjà posé 30 millions de compteurs connectés et a prévu d'équiper tous les foyers éligibles d'ici fin 2021. Mais le boîtier vert compte de nombreux détracteurs qu'Enedis entend séduire via le spécialiste des technologies numériques, analyse La Revue du Digital.

Une campagne multi-plateformes

Romain Lanéry interviendra sur Instagram, YouTube, Facebook et Tiktok pour vanter les mérites de Linky. Ses contenus mettront en avant les nouvelles fonctionnalités qu'offre le compteur. L'influenceur expliquera aussi à ses abonnés et followers la manière dont l'appareil high-tech permet de réaliser des économies énergétiques et financières.

Des publications sur les différents réseaux sociaux sont prévues. Enedis a développé cette campagne de communication avec l'agence spécialisée en influenceurs Emakina Influx. Selon elle, cette collaboration permettra la publication de contenus, un format et un ton qu'Enedis n'aurait pas pu adopter seul.

Une autre façon de communiquer

Selon l'agence, les influenceurs ont un rôle à jouer dans ce type de campagne via « leur capacité à créer des contenus authentiques, inédits et pertinents et pour l'engagement et la fidélité de leur communauté ». Dans les clips consacrés à Linky, Romain Lanéry abordera entre autres la simplicité d'utilisation et de gestion et les innovations dont a bénéficié le compteur, qui prennent tout leur sens dans le cadre de la transition écologique.

La prise en compte par le boîtier intelligent des nouveaux usages de l'électricité fera également partie des avantages présentés par le vidéaste. Enedis a récemment dû faire face à des plaintes visant son compteur, accusé de faire s'envoler les factures d'électricité de plusieurs clients, rappelle Capital. La Cnil avait aussi pointé du doigt en 2020 la gestion problématique des données des clients par EDF.