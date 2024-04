Encore deux immeubles démolis en raison de fissures

Rien ne pourra sauver deux immeubles fissurés menaçant de s’effondrer à Martigues (13). La seule solution? Les détruire. La démolition a commencé ce lundi au grand dam des habitants.

Deux immeubles fissurés sont en passe d’être démolis ce lundi à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône (13), sous les yeux ébahis des habitants du quartier. « Ça fait bizarre, j’ai une amie qui habitait dans cet immeuble », témoigne une passante au micro de TF1 . Un chantier qui va durer un mois. Constitués de HLM datant des années 70, les immeubles n’étaient plus en état d’être habités.

En septembre 2023, un arrêté municipal de péril imminent paraît , ordonnant l’évacuation des lieux. « Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, les immeubles K et M de Notre-Dame des Marins appartenant à 13 Habitat, doivent être entièrement évacués immédiatement par ses occupants », était-il écrit dans un communiqué de presse de la municipalité. « Ces deux bâtiments sont interdits d’accès à leurs habitants pour quelque raison que ce soit », ajoute le communiqué. Les fissures apparentes sur le bâtiment K mettaient en péril la solidité de l’immeuble, entraînant un risque d’effondrement. Le bâtiment voisin M était en danger également. Composés de HLM bâtis dans les années 70, les édifices n’étaient plus habitables. « Les escaliers étaient écartés de 20 centimètres du mur, c’était impressionnant», s’alarmait un ancien locataire.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui ont été évacuées. Tous les habitants ont été relogés le soir même aux alentours avant de trouver une solution plus pérenne et certaines familles ont été hébergées dans un gymnase. Plusieurs habitants reprochaient au bailleur social 13 Habitat, bailleur social public du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’avoir « laissé à l’abandon » la cité. Le bailleur social a concédé que « sur cette cité, le patrimoine est en mauvais état » mais il a estimé « qu’il n’y avait pas de risque identifié et qu’aucune procédure en cours n’indiquait que la structure était fragilisée », a expliqué à l’AFP Romain Luongo, directeur de la communication 13 Habitat.

Des immeubles souvent vétustes

Concernant les autres immeubles situés à proximité, le bailleur a installé des capteurs. « Aujourd’hui, il n’y a plus d’évolution. Il y a eu de l’injection de béton dans les fondations. Plus rien ne bouge, il n’y a plus de risque de fissures et d’effondrement », tente de rassurer Alexandra Ellis, directrice du service Patrimoine et Développement de 13 Habitat. Le bailleur va démarrer en fin d’année un nouveau chantier de rénovation des 18 bâtiments du quartier. Ce n’est pas le premier immeuble menaçant de s’effondrer en raison de fissures. À Toulouse (31), un immeuble situé dans le centre-ville a été interdit d’accès à ses occupants, vendredi 19 avril, par la mairie. Les quatre commerces situés en rez-de-chaussée, un salon de coiffure, un restaurant, un joaillier et une épicerie de nuit, ont dû fermer leurs portes. Personne ne vit dans cet immeuble, il s’agit d’un immeuble de bureaux. Un locataire des bureaux a signalé la présence de fissures évolutives à la mairie et des experts ont également détecté des planchers qui s’affaissent, rapporte Actu.fr .

Différents éléments peuvent expliquer l’apparition de fissures dont la vétusté de l’immeuble: « Plus un bâtiment vieilli, plus il est affecté de désordres imputables à l’ancienneté de ses matériaux qui conduit souvent à des désolidarisations de ses éléments structurels souvent accompagnées de la corrosion de ses éléments métalliques et de la colonisation de sa charpente et de ses divers éléments structurels en bois par les insectes xylophages et les champignons lignivores », explique La Chambre des propriétaires du Grand Paris. Des travaux menés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’édifice peuvent aussi le fragiliser. Le sol aussi, lorsqu’il est argileux, peut entraîner des fissures.