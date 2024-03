Encore de l’audace !

sofidy

L'immobilier coté conserve selon nous un potentiel haussier pour les mois à venir :

Le segment des foncières en zone euro a enregistré en janvier une légère consolidation (-3,9 %) après le rebond historique des deux derniers mois de 2023 (+30, 5 % depuis le 25 octobre) et dans un contexte de réajustement des anticipations de marché quant au calendrier et au niveau final des taux d'intervention des banques centrales. Mais l'histoire nous semble toute tracée : les taux vont baisser et le secteur poursuivra alors son rebond tant sa valorisation reste en deçà de ses niveaux historiques !

Votre fonds, à moins 1,6 % (part P), a largement surperformé son indice de référence grâce à la sous pondération massive de certaines valeurs de l'indice dans son portefeuille (Les foncières de bureaux Colonial, Aroundtown, Icade et Gecina), et à la présence en portefeuille de CTP (développement de grands actifs logistiques en Europe centrale) et des acteurs du data center Digital Realty et Equinix.

L'immobilier coté conserve selon nous un potentiel haussier pour les mois à venir. Il bénéficiera en effet de l'assouplissement assuré des conditions de financement, gage d'un rebond du marché de l'investissement permettant enfin de vérifier la sous-valorisation boursière (26 % de décote sur ANR en moyenne eurozone 2024e, source Kempen). S'ajoutera pour certains segments (logistique, self storage, étudiant) la capacité à générer de la croissance et pour d'autres (résidentiel allemand en l'occurrence) le plein effet de l'indexation.

Ces éléments nous paraissent modérément valorisés à 14,1X les cash flows (moyenne eurozone 2024, source Kempen).

Enfin, rappelons que toute déviation du scénario rose (recul de l'inflation et maintien d'un emploi vigoureux) aujourd'hui privilégié par les marchés se traduirait en relatif par une surperformance marquée des foncières cotées qui bénéficieraient d'un couple favorable faible cyclicité (compte tenu de baux longs) et perspective accrue de baisse des taux.