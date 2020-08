En pleine crise de la Covid-19, le Royal Hôtel (Paris 8ème) est cédé à un investisseur privé

Le secteur de l'hôtellerie est complètement à l'arrêt en France depuis plus de deux mois, et un redémarrage -envisageable pour l'été- ne se fera que très progressivement en raison de l'absence prévisible des touristes étrangers et des voyageurs d'affaires. Selon la plupart des experts, un retour à la normale prendra encore beaucoup de temps.Le secteur de l'hôtellerie est complètement à l'arrêt en France depuis plus de deux mois, et un redémarrage -envisageable pour l'été- ne se fera que très progressivement en raison de l'absence prévisible des touristes étrangers et des voyageurs d'affaires. Selon la plupart des experts, un retour à la normale prendra encore beaucoup de temps.

Malgré cette situation sanitaire très incertaine, rendant les perspectives du secteur de l'hôtellerie relativement maussades à court terme, les investisseurs opportunistes sont loin de se laisser décourager. Ils détectent au contraire dans les circonstances actuelles des niveaux d'entrée sur certains actifs « prime », comme le montre cet exemple de transaction sur le Royal Hôtel, situé au 33 avenue de Friedland dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux pas de la place de l'Etoile. Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles de 56 chambres sur 5 étages, avec environ 2200 m2 de surface utile. L'immeuble formant angle entre l'avenue de Friedland et la rue Chateaubriand extériorise un bel exemple d'architecture haussmannienne.

« Cette transaction hôtelière emblématique dans la période de crise sanitaire actuelle démontre notre capacité à accompagner nos clients quelles que soient les conditions de marché et envoie un signal fort en faveur du modèle touristique parisien, toujours porteur de création de valeur sur le long terme », estime Bertrand Sasson, Managing Partner de Transactions & Cie Real Estate, qui a conseillé l'investisseur privé dans cette acquisition prestigieuse.