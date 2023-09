En plein cœur de Paris, un parking aérien va être transformé en logements

Dans le 3e arrondissement de Paris, un parking aérien devenait obsolète. Il va être remplacé par 39 logements et un commerce en rez-de-chaussée, une prouesse technique.

Les balcons d’un ancien parking aérien appartenant à la société Harvestate et exploité par la société Indigo, au 21 rue des Fontaines du Temple, dans le 3e arrondissement, sont composés de poutres rouges qui servaient d’allèges au garage d’origine. Une manière de recycler des composants bruts du parking qui va devenir un immeuble de 39 logements sociaux, du T1 au T4, avec un commerce en rez-de-chaussée et un patio au centre, en remplacement des places de stationnement, au premier trimestre 2025. Le patio va ainsi apporter de la lumière aux logements sociaux. Quant aux autres poutres, elles ont conservé leur fonction d’origine afin d’assurer la stabilité du bâtiment.

« Un garage au cœur de Paris avec l’approche que l’on a aujourd’hui des centres-villes et des transports en commun, c’est obsolète », affirme Sharon Elbaz, président de Nexity Héritage, la nouvelle marque de régénération urbaine de Nexity. Plutôt que de démolir et de reconstruire un immeuble à l’emplacement du parking, Nexity Héritage a choisi de conserver la construction qui date de 1934. Seuls 34% du site ont été détruits, soit un peu moins de 1000 m² sur les 3000 existants. Le futur immeuble sera composé de 2000 m² dont 410 m² de commerces. « Nous pouvons ainsi réduire de 40% nos émissions de carbone en comparaison à une démolition reconstruction », souligne Sharon Elbaz.

Renforcer les fondations

Une réhabilitation qui représente un surcoût toutefois en comparaison à une construction neuve. « Le futur usage garantit la pérennité du bien », assure toutefois Sharon Elbaz qui se montre confiant sur la rentabilité du bien. « Quand on change la destination d’un bien, il faut être sûr que ce que l’on rajoute fonctionne. Il ne faut pas partir sur des choses trop décalées pour trouver un équilibre financier », analyse Toma Dryjski, architecte associé chez DVVD. « Tout en conservant la statique de l’immeubl e», ajoute Eric Rydzewski, directeur des travaux chez Nexity. « La voiture est plus légère que les hommes d’où la nécessité de renforcer les fondations », expose à son tour Daniel Vaniche, président et fondateur de DVVD architectes. Une prouesse technique qui permettra donc d’assurer la sécurité des futurs habitants qui loueront les logements à la Régie immobilière de la ville de Paris, RIVP, l’acquéreur du bien.

Les architectes se sont également demandé comment garantir un confort acoustique dans cet espace peu isolé. Grâce à un traitement thermique performant, cet immeuble peut justifier de plus de 60% d’économies d’énergie par rapport à l’usage précèdent. Dans la capitale, 70% des autorisations d’urbanisme déposées concernent actuellement des opérations de transformation plutôt que des constructions, une tendance qui ne cesse d’augmenter.