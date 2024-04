En Norvège, ce pont en bois était trop beau pour être solide

Ce pont de 150 m de long s’est effondré à peine 10 ans après sa mise en service. Selon le rapport d’enquête, les

Une sacrée frayeur, mais heureusement pas de victime lorsque le pont norvégien de Tretten, dans la région d’Øyer, au sud du pays, a cédé sous le poids d’un camion qui le traversait. Il a fallu secourir le conducteur du poids lourd et celui d’une voiture, tout le monde étant indemne. L’accident est survenu en août 2022, 10 ans exactement après la mise en service de cet équipement en bois lamellé-collé et métal. Ce n’est que tout récemment que l’Autorité norvégienne d’enquête sur la sécurité (NSIA) a publié ses conclusions, comme le signale le site spécialisé en architecture, Dezeen .

«L’enquête a montré qu’une prudence insuffisante a été portée lors de la planification, de la conception, de l’inspection et de l’approbation du pont de Tretten, au regard des facteurs de risque liés à sa conception non conventionnelle» , indique le rapport. Il dénonce par ailleurs la «forte concentration sur l’esthétique de l’ouvrage» qui, combinée au choix des matériaux et aux pré-requis pour ce projet (construction rapide, réutilisation des piliers et longueur des travées), a mené à la catastrophe.

Une diagonale fragilisée

Un rapport plus ancien pointait la faiblesse de l’une des diagonales en bois qui s’était affaiblie au fil du temps avant de se fracturer. Le pont de Tretten avait été conçu à un moment où la réglementation norvégienne en matière de construction était en transition d’un système national vers des codes européens. À ce moment-là, les normes nationales ont encore pu être appliquées, alors que, contrairement à la version européenne, elles ne tenaient pas compte de la «rupture par cisaillement du bloc» qui a été fatale au pont.

Un autre pont de conception identique, le Perkolo Bridge, s’était déjà effondré en 2016. Les concepteurs de l’ouvrage, le cabinet Plan Arkitekter et la société d’ingénierie Norconsult avaient pourtant estimé la durée de vie de leur réalisation à un siècle. Interrogé par Dezeen, le cabinet d’architectes estime que l’effondrement est dû aux «réglementations déficientes» de l’époque. «L’esthétique a été dictée par des considérations structurelles et constructives, explique ainsi l’architecte Yngve Aartun. Ce n’était pas un sujet déterminant pour décider de la structure dans le processus de planification.» Toujours est-il que 4 ponts similaires à celui de Tretten vont être reconstruits tandis que les 9 autres sont toujours fermés ou en accès restreint.