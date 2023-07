En Guyane, cette salle de sport en bois évoque les palmes d’un cocotier

Récemment primée, cette infrastructure implantée dans une zone difficile d’accès mêle esthétique et performances environnementales. Explications.

Un pari ambitieux. Ce projet de salle de sport et d’espace polyvalent destiné au collège de Papaïchton, installé dans un site particulièrement isolé en Guyane , se devait de mêler économie de matériau et de ressource: priorité à l’éclairage et à la ventilation naturels. Pour ce faire, c’est une approche d’imitation de la nature (biomimétisme) qui a été retenue en s’inspirant de la structure des palmes de cocotiers. Ces dernières offrent en effet un excellent rapport solidité/souplesse tout en permettant une longue portée avec le minimum de matière. À l’issue de cette réalisation, l’architecte Franck Brasselet avoue d’ailleurs dans son dossier de présentation que si c’était à refaire, il aimerait «pousser la réflexion biomimétique de la structure en «palme» en l’optimisant pour ne pas avoir à soutenir les poutres tridimensionnelles par des poteaux en V à leur extrémité» .

Ces idées fortes mises en œuvre notamment par le cabinet Jungle architecture group (JAG) avec l’expertise technique du groupe franco-suisse CBS-Lifteam pour la partie bureau d’études structures, ont attiré l’attention avec ce mélange de grâce et d’efficacité environnementale. En lice pour le Prix national de la construction bois 2023, cette réalisation guyanaise vient aussi de décrocher, début juillet, une mention aux Green solutions awards, prix récompensant les réalisations vertes exemplaires et les bonnes pratiques pour accélérer la décarbonation.

Limiter le ruissellement

Au-delà de l’élégance des piliers feuilles de palmiers, les résilles de bois permettent de laisser passer l’air et la lumière. Et, surtout, il y a eu une recherche de minimisation de l’empreinte carbone du projet en s’attachant à utiliser du bois local, prélevé à Papaïchton même. De façon globale, l’intervention sur le site a été la plus légère possible, notamment en limitant les terrassements et en favorisant la perméabilité des sols. C’est ainsi que la végétation existante a été préservée le plus possible tandis que les abords du gymnase et l’entre-deux bâtiments (le projet comprend également une salle polyvalente pouvant faire office de réfectoire, d’une cuisine, de locaux pour les personnels et de sanitaires) ont été végétalisés. Quant aux parkings, ils ont été recouverts de dalles mêlant béton et gazon.

Ces sols en pleine terre présentent un double intérêt: cela limite le ruissellement lors de la saison des pluies et en cas de soleil, ces surfaces sont moins réfléchissantes, évitant de créer des îlots de chaleur. Malgré le choix de minimalisme qui nourrit le projet, tout cela reste coûteux avec un budget affiché à 3,6 millions d’euros et un coût au mètre carré construit dépassant les 2100 euros. Mais il suffit de regarder la vidéo ci-dessous pour réaliser à quel point mener un chantier dans un tel environnement est complexe en matière de logistique, et donc coûteux.