En cinq ans, les prix de l'immobilier ont grimpé de près de 25% à Paris

INFOGRAPHIE - L'envolée des prix de l'immobilier à Paris inquiète alors que la capitale perd une dizaine de milliers d'habitants par an.

10.000, 20.000, 30.000 et même 50.000 euros le m². À Paris, l'immobilier peut atteindre des prix complètement fous. Signe d'un marché en pénurie de logements qui attire de plus en plus d'acheteurs. «Ville-musée» par excellence, Paris séduit chaque année des millions de touristes, autant de potentiels acquéreurs qui n'hésitent pas à faire grimper les prix pour s'assurer de devenir propriétaires de biens d'exception.

Un chiffre pour illustrer cette folie immobilière: en cinq ans, les prix ont grimpé de près de 25% dans la capitale, selon les notaires du Grand Paris. Soit une hausse moyenne de 5% par an. Preuve que cette fièvre s'est emparée de tous les arrondissements (voir notre graphique ci-dessous), c'est le 18e qui enregistre la plus forte hausse sur cinq ans: +31%. Soit une augmentation moyenne de plus de 6% par an. Une envolée spectaculaire pour cet arrondissement qui, il y a 3 ans, faisait encore partie des trois les moins chers de Paris!

À l'époque, le prix moyen au m² avoisinait les 7700 euros. Aujourd'hui, il dépasse les 9300 euros. La raison? Les Parisiens qui ne peuvent plus se loger au centre ou à l'ouest de la capitale sont obligés de s'excentrer vers les arrondissements les plus abordables. Soit à l'est. Mais comme de plus en plus d'habitants, se trouvant dans cette situation, ont eu la même idée, les prix ont fortement grimpé dans le 18e. Le prix d'un logement sans défaut, proche des transports et des commerces et, cerise sur le gâteau, disposant d'une belle vue sur Montmartre, peut atteindre voire dépasser les 10.000 euros le m². Résultat: deux arrondissements sur 20 affichent des prix moyens inférieurs à 9000 euros le m². Il y a cinq ans, ils étaient 12...

Et a priori, cette flambée des prix n'est pas près de s'arrêter. Les notaires anticipent une hausse moyenne de 7% (!) pour 2020. Une situation insoutenable pour des milliers de Parisiens qui n'hésitent plus à quitter la capitale. Histoire d'acquérir un logement plus grand à un prix plus abordable. Les uns vont s'installer en région parisienne, dans des villes dont les logements, avec l'arrivée du Grand Paris et des Jeux olympiques en 2024, commencent à prendre de la valeur. Les autres vont vivre en province. Bordeaux, Toulouse et Lyon sont ainsi les trois villes où l'on vit le plus heureux en famille, selon le palmarès publié au début du mois par Le Figaro Magazine. Paris n'arrive qu'en dixième position.