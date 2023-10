En cas de divorce, limitez la perte financière lors de la vente de votre bien

Lors d’une revente contrainte d’un bien immobilier liée à un licenciement, à un divorce, ou encore à un accident, la perte financière pour l’acquéreur peut être couverte par une garantie revente.

Divorce, naissance, décès, licenciement économique ou encore invalidité après un accident... Autant de causes qui peuvent provoquer la revente précipitée d’un bien acquis récemment. Et qui riment souvent avec perte financière pour le vendeur. Le réseau de courtage en assurance NousAssurons, lance une garantie revente, une assurance souscrite lors de l’achat d’un bien immobilier auprès d’un professionnel qui permet d’éviter une revente à perte en cas d’accident dans les 7 ans suivant la date de l’achat. Pourquoi 7 ans? Cette durée correspond à la durée moyenne de détention d’un bien immobilier.

Un dispositif qui concerne aussi bien les acquéreurs de résidence principale que les propriétaires de résidences secondaires ou les investisseurs locatifs. L’assurance prend en charge une perte financière de 20% de la valeur du bien, comprenant les frais de notaire, d’agence, et 50 % des travaux effectués, quels qu’ils soient, sans distinguo. Une assurance utile dans un marché où les prix de l’immobilier sont baissiers. « Ce type d’assurances existe depuis longtemps mais n’était quasiment pas vendu puisque dans un marché haussier, personne ne veut souscrire à une garantie revente mais dans un marché hésitant, voire baissier, cette garantie offre une vraie protection à un moment où on en a besoin », explique Jérôme Robin, créateur de NousAssurons, au Figaro . Même si le prix du bien n’a pas baissé, les acheteurs se voient indemnisés de la perte financière des frais provoqués par la revente anticipée.

Faciliter l’octroi de crédit

L’acquéreur cotise en une seule fois au moment de l’achat pour souscrire à cette assurance. Deux montants sont proposés: 495 € pour un plafond de 30.000 € sur 7 ans ou 625 € pour un plafond de 50.000 € couverts sur 7 ans. De son côté, l’assureur Galian propose une garantie revente depuis quelques années allant jusqu’à 30.000 euros dans la limite de 20% du prix d’achat, à condition que la revente du bien ait lieu au plus tard 18 mois après l’accident de parcours.

« Si l’acquéreur a besoin d’une couverture plus large, nous pouvons appliquer une tarification sur mesure », précise Jérôme Robin. Par exemple, pour un bien acheté 200.000 € frais d’agence inclus auxquels s’ajoutent les frais de notaires et de garantie pour 20.000 € ainsi que des travaux de réaménagement et rénovation du bien pour 30.000 € (pris en compte à 50 %), la garantie porte sur un montant de 235 000 €. Ainsi en cas de divorce dans les 3 ans , si le bien est revendu 200.000 €, soit le prix d’achat, l’acheteur sera indemnisé à hauteur de 35.000 €, à condition d’avoir pris l’option 50 000 €. NousAssurons compte sur plus de 1000 souscriptions dans les mois qui viennent.

Un moyen aussi de rassurer les banques dans une période de hausse des taux et faciliter l’octroi de crédit. « En effet, avec la Garantie Revente, en cas de revente contrainte comme après un divorce, ou si une cause extérieure a entraîné une perte de valeur de leur bien, la couverture de la perte financière éventuelle leur permet de rembourser tout de même la banque », affirme Jérôme Robin.